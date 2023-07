Dorota Szelągowska zdobyła się na odważny krok i dołączyła do grona kobiet, które akceptują swoje ciało bez względu na to, jak ono wygląda. Projektantka poinformowała o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do zdjęcia mocno wyeksponowanych nóg dołączyła krótki opis. Niby tylko jedno zdanie, a wyraża więcej niż tysiąc słów.

Dorota Szelągowska dumnie zaprezentowała swoje rozstępy. Opublikowała odważne zdjęcie z plaży

Dorota Szelągowska udowodniła, że pewność siebie jest podstawą samoakceptacji. Popularna projektantka nie od dziś dumne wygłasza swoje poglądy i dzieli się nimi z fanami. Często na jej portalach społecznościowych pojawiają się treści pokazujące kulisy telewizyjnego życia. Okazuje się, że dalekie jest ono od ideału. Ciało Szelągowskiej także nieco odbiega od kreowanego przez media wzorca. Nie jest to jednak problem.

Cała jestem poorana rozstępami. Ważę więcej, niż bym chciała. I zdarza mi się narzekać, ale wolę żyć naprawdę niż w sposób wyretuszowany. [...] Naprawdę bardziej podobam się sobie w wersji szczuplejszej o 15 kg, ale i wtedy, i teraz tak samo kocham moje ciało. Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy ciałopozytywnością a chęcią zmiany - powiedziała Dorota Szelągowska w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów.

Dorota Szelągowska opublikowała na Instagramie zdjęcia nóg. Rozstępu widoczne są gołym okiem

Instagramowa relacja Doroty Szelągowskiej jest potwierdzeniem tego, że akceptuje ona swoje ciało. Na fotografii znalazło się zdjęcie mocno wyeksponowanych nóg. Projektantka ma na sobie czarny kostium kąpielowy i wygrzewa się na piasku. Rozstępu na udach nie są problemem. Zostały żartobliwie porównane do pasków w logo znanej marki sportowej. Takie podejście z pewnością ułatwia życie i jest lepsze niż zamartwianie się.

Dorota Szelągowska pokazuje rozstępy Instagram @dotindotin

