Kilka tygodni temu stacja TVN wykupiła prawa do nowego programu "The Traitors". W międzyczasie plotkowano o nazwiskach rzekomych prowadzących, ale dopiero teraz otrzymaliśmy potwierdzenie. W tej ważnej roli zobaczymy nikogo innego, jak Malwinę Wędzikowską. "Podczas castingu sprawdziliśmy kilka osób. Malwina doskonale poradziła sobie na zdjęciach próbnych. Przede wszystkim czuje klimat programu, jest w tym naturalna. Wiedziała też, jak powinna rozmawiać z uczestnikami, jakie pytania im zadać - mówi osoba z produkcji.

O czym jest program "The Traitors"?

Jak czytamy w informacji prasowej, "formuła inspirowana jest popularną i angażującą grą Mafia, w której uczestnicy potajemnie dzielą się na "lojalnych" i "zdrajców". Ich misją jest ukończenie serii wyzwań, a tym samym zdobycie nagrody pieniężnej. Zadaniem tytułowych zdrajców jest wyeliminowanie tych "lojalnych". Natomiast ci zrobią wszystko, żeby jako pierwsi zdemaskować swoich przeciwników, a przede wszystkim - ochronić siebie." Zdjęcia do programu mają ruszyć już w ciągu najbliższych kilku dni. Póki co produkcja nie zdradza konkretnej lokalizacji, jednak wiemy, że formuła rozegra się w historycznym europejskim zamku.

Malwina Wędzikowska prowadziła już program "Ostatnia szansa" na kanale TTV, a także była ekspertką w produkcji "Druga twarz". Przez lata pracowała w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" czy "The Voice of Poland" jako kostiumografka. Myślicie, że poradzi sobie w nowej i niełatwej roli? Zdjęcia Malwiny znajdziecie w naszej galerii.

Malwina Wendzikowska, Gala Joy Influencer Roku 2019 KAPIF