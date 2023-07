O Timothée Chalamet nie przestaje być głośno. Zaledwie kilka miesięcy temu media rozpisywały się na temat jego rzekomego romansu z Kylie Jenner. Szczególnie podejrzane było to, że aktor zakupił posiadłość wartą 11 milionów dolarów w pobliżu domu celebrytki. Jego samochód widywano również pod rezydencją Kylie. Plotki nie zostały jednak potwierdzone. W życiu zawodowym Chalamet również dużo się dzieje. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun musicalu, w którym Timothée wcielił się w główną postać.

REKLAMA

Zobacz wideo Timothée Chalamet i Robert Pattinson stają do walki w zwiastunie filmu "Król"

Timothée Chalamet jako Willy Wonka. Fani mogą już zobaczyć zwiastun

W sieci w końcu pojawił się wyczekiwany zwiastun nowego musicalu "Wonka". Fani znanej historii po raz pierwszy mogli zobaczyć, co czeka ich w prequelu. Fabuła skupia się na przygodach znanej postaci Willy'ego Wonki, którą zagrał Timothée Chalamet. Widzowie zobaczą, co spotkały go przed otwarciem fabryki czekolady. Główny bohater spotyka między innymi dobrze znaną rasę Oompa-Loompasów. W tej roli zobaczymy z kolei Hugh Granta.

Reżyserem filmu został Paul King, który zdobył uznanie fanów za hity takie jak obie części familijnego kina "Paddington". Jednocześnie został również współautorem scenariusza wraz z Simonem Farnabym. W filmie zobaczymy również takich aktorów jak Olivia Coleman, Rowan Atkinson, Sally Hawkins czy Tom Davis. Premiera filmu planowana jest na 13 grudnia 2023 roku.

Oscary 2022. Zendaya znów olśniewa! A Chalamet świeci gołym torsem

Timothée Chalamet pracował także nad innym filmem. Już w listopadzie 2023 roku zobaczymy go w "Diunie 2"

"Wonka" to nie jedyna produkcja, w której wystąpi Chalamet. W kwietniu 2023 roku pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu filmowego "Diuny 2". W reżysera ponownie wcielił się Dennis Villeneuve. Premiera drugiej części sagi ma trafić do kina już 3 listopada. Fani już teraz nie mogą się doczekać. "Film roku", "Nie mogę się już doczekać premiery" - piszą w komentarzach w mediach społecznościowych. I tym razem Timothée wystąpi w roli Paula Atrydy. Bohater zjednoczy się z Chani i Fermanami, aby walczyć z ludźmi, którzy zniszczyli jego rodzinę. Będzie musiał również wybierać między miłością a losami wszechświata. ZOBACZ TEŻ: Timothée Chalamet dostał od Leonardo DiCaprio rady dotyczące kariery. Ma dwie zasady. Jedna dotyczy narkotyków