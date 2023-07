Anna i Robert Lewandowski z okazji dziesiątej rocznicy ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Impreza odbyła się w Toskanii i nie zabrakło na niej znanych gości. Wśród nich znaleźli się Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Prowadząca "Dzień dobry TVN" pochwaliła się nagraniem, na którym tańczy z mężem, a internauci są zachwyceni.

Paulina Krupińska tańczy z Sebastianem Karpiel-Bułecką. "Można bez pajacowania"

Lewandowscy swoim tańcem na przyjęciu wywołali wiele sprzecznych emocji. Zaprezentowali bachatę, styl tańca, który żona piłkarza trenuje od dłuższego czasu. Niektórzy byli zachwyceni, jednak nie brakowało słów krytyki. Padły opinie, że "taniec był drewniany". O zdanie zapytaliśmy też m.in. Agnieszkę Kaczorowską, która za to pochwaliła parę, że wybrali styl bliski ich sercom.

Na imprezie świetnie bawili się także goście. Paulina Krupińska zaprezentowała romantyczny taniec z mężem do piosenki "Jehro - Continuando". Przy okazji podzieliła się osobistą historią. Opowiedziała o momencie, w którym czuła się bardzo samotna.

Z tą piosenką wiąże się tyle wspomnień. Pamiętam dokładnie te dni, kiedy 15 lat temu siedziałam sama w hotelowym pokoju we Francji po pracy, słuchając jej na okrągło. Czułam się wtedy bardzo samotna… i marzyłam o tym, żeby wrócić do Polski. Powiedziałabym wtedy tamtej dziewczynie: nawet nie wiesz co cię w życiu jeszcze czeka, bądź odważna i nigdy się nie poddawaj - napisała na Instagramie.

Internauci są zachwyceni klasycznym tańcem. W komentarzach nie brakuje odniesień do tego, co pokazali Lewandowscy. "To jest taniec dwojga bliskich sobie ludzi, a nie taniec udawaniec", "Jak widać, można tańczyć bez pajacowania", "Ten taniec jest taki prawdziwy, pełen emocji, miłości, bliskości! Piękny! Zdecydowanie przebijacie ustawiony taniec ślubny Lewych", "I to się nazywa dryg do tańca" - czytamy. Zgadzacie się z opinią internautów? Zdjęcia z drugiego ślubu Lewandowskich znajdziecie w galerii na górze strony.

