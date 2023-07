Jednym z najgorszych koszmarów każdego rodzica jest z całą pewnością porwanie lub napaść na tle seksualnym. Gary Plauché, amerykański tata z Baton Rouge w Luizjanie, zniósł jedno i drugie. Sytuacja tak bardzo silnie wpłynęła na jego psychikę, że zdobył się na przerażający czyn. Wytropił człowieka, który porwał jego syna i strzelił mu w głowę. Kamerzysta nagrał morderstwo na taśmie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda proces oskarżonego w procesie karnym? "Tylko raz widziałam, żeby po wyroku zaczął płakać"

Przerażaący czyn Gary'ego Plauché uchwyciła kamera. Zdarzenie do dziś mrozi krew w żyłach

Plauché za sprawą czynu, którego się dopuścił zdobył ogromną popularność. Morderstwo oprawcy syna od początku wywoływało skrajne emocje. Jedni sądzili, że mężczyznę należy skazać jak normalnego przestępcę. Inni twierdzili natomiast, że Plauché powinien zostać odznaczony za uwolnienie świata od groźnego przestępcy. Mężczyzna urodził się 10 listopada 1945 roku w Baton Rouge. Krótko służył w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymał stopień sierżanta sztabowego. Po odejściu z wojska Plauché został sprzedawcą, a także pracował jako operator w lokalnej stacji informacyjnej. W sumie wydawało się, że Amerykanin jest skazany na spokojne i zwyczajne życie. Pewnego dnia wszystko się zmieniło.

Carlos Santana wykorzystywany przez pedofila. Zdradza dlaczego mu wybaczył

Seria wydarzeń, które na zawsze zmieniły życie Plauché, rozpoczęła się 19 lutego 1984 roku, kiedy to instruktor karate jego 11-letniego syna Jody zabrał go na przejażdżkę. Jeff Doucet był wówczas bardzo przystojnym 25-latkiem z gęstym zarostem. Obiecał mamie Jody, że wrócą za 15 minut. Kobieta nie wątpiła w słowa Douceta. Nie miała ku temu powodu. Mężczyzna uczył karate troje z czworga dzieci Plauché i cieszył się zaufaniem lokalnej społeczności. Doucet lubił spędzać czas z chłopcami, a oni z nim.

Brat Nicki Minaj został skazany za pedofilię. Spędzi w więzieniu 25 lat

Doucet nie zabrał jednak Jody na przejażdżkę po okolicy. W nocy obaj byli już w autobusie jadącym na Zachodnie Wybrzeże. Po drodze młody mężczyzna zgolił brodę i przefarbował blond włosy chłopca na czarno. Miał nadzieję, że uda mu się przedstawić Jody jako własnego syna, jednocześnie ukrywając się przed organami ścigania. Doucet i Jody Plauché zameldowali się w tanim motelu w Anaheim w Kalifornii, niedaleko Disneylandu. W pokoju motelowym Doucet dokonał napaści seksualnej na swojego ucznia. Trwało to, dopóki Jody nie poprosił o telefon do rodziców, na co Doucet się zgodził. Policja, zaalarmowana przez rodziców chłopca namierzyła telefon i natychmiast aresztowała Douceta. Jody został wysłany w podróż powrotną do Luizjany.

14-latka padła ofiarą pedofila-szantażysty

Gary Plauché zastrzelił oprawcę syna. Nie mógł sobie poradzić z trudną sytuacją

Mimo odnalezienia Jody'ego, Plauché nie potrafił wrócić do normalności. Kilka dni spędził w lokalnym barze i wypytywał ludzi o informacje na temat Douceta. Jeden z mężczyzn powiedział Plauché, że skompromitowany instruktor karate prawdopodobnie przyleci samolotem o godzinie 9:08. Plauché natychmiast pojechał na lotnisko Baton Rouge. Wszedł do hali przylotów w czapce z daszkiem i okularach przeciwsłonecznych. Z zakrytą twarzą podszedł do automatu telefonicznego. Kiedy wykonywał telefon, ekipa informacyjna WBRZ przygotowywała kamery do nagrania karawany policjantów eskortujących Jeffa Douceta. Gdy oprawca Jody'ego przechodził obok, Plauché wyciągnął pistolet z buta i strzelił mu w głowę. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery. Szokujące nagranie na portalu YouTube obejrzało ponad 20 milionów ludzi.

[TYLKO U NAS] Znany muzyk miał molestować dziewczynki z muzycznego show. Nasz informator: Zaczęły wypływać kolejne zeznania kobiet, ofiar pedofila

Chociaż Plauché zabił pedofila, jego czyn był morderstwem w oczach prawa. Mężczyzna musiał stanąć przed sądem. Opinia publiczna i osoby znające Plauché stanęli za nim murem. Rozumieli jego zachowanie. Ostatecznie mężczyzna nie został skazany na pobyt w więzieniu. Orzeczono wobec niego pięcioletni okres próbny i 300 godzin prac społecznych. Plauché zmarł w 2014 roku z powodu udaru mózgu. Miał ponad 60 lat. Nekrolog opisuje go jako człowieka, który "we wszystkim widział piękno, był lojalnym przyjacielem dla wszystkich, zawsze rozśmieszał innych i był bohaterem dla wielu".

Gary Plauché Fot. YouTube / screen

Więcej zdjęć w galerii na górze strony.