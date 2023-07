Meghan Markle i książę Harry kilka lat temu odeszli z brytyjskiej rodziny królewskiej i zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Nie wszystko poszło jednak po ich myśli. Ostatnio znaleźli się w ciężkiej sytuacji. Para zmaga się z kryzysem wizerunkowym, przez co traci przeróżne współprace. Początkowo oboje myśleli, że w USA będą mogli przebierać w ofertach. Nic bardziej mylnego. Niedawno wyszło na jaw, że Meghan straciła ważny kontrakt ze Spotify. Producenci nie zamierzają przedłużać umowy na nagrywanie jej podcastu "Archetypy".

Meghan Markle i Harry nie spodziewali się takiego obrotu spraw. Żona księcia nie może znaleźć rozmówców do podcastu

Królewski komentator Richard Fitzwilliams stwierdził w rozmowie z "The Sun", że współpraca Meghan ze Spotify była porażką. Dodał, że choć miało być nagrane kilka serii, powstała tylko jedna, w dodatku niekompletna. Co za tym idzie, kontrakt nie był korzystny dla obu stron. Żona księcia Harry'ego jednak się nie poddaje. Zachowała prawa do swojego podcastu. W "The Wall Street Journal" pojawiły się informacje, że Meghan dalej planuje nagrywać wywiady, jednak na innej platformie. Niestety, nie przewidziała tego, że znalezienie rozmówców będzie prawdziwym wyzwaniem. Wyszło na jaw, że Markle wypisuje do sławnych osób i błaga ich w wiadomościach.

Popularny komik Tim Dillon wyznał, że Meghan zasypuje celebrytów SMS-ami. Prosi, aby spędzili z nią czas. Dodał, że takich przypadków jest wiele. Nikt jednak nie chce zagościć w jej podcaście. "Byłem na imprezie któregoś wieczoru i rozmawiałem o Meghan. Kilku spośród moich rozmówców dostało od niej SMS-y. Pokazywali mi te wiadomości. Ta kobieta po prostu błaga ludzi, by zechcieli spędzić z nią czas. Zachowuje się, jak upadła gwiazda, która próbuje się przyczepić do kogoś znanego. Wiele osób mówiło mi wprost: "Odpisujemy z grzeczności, w końcu jest księżną, ale zaczynamy mieć jej dość" - ujawnił w jednym z wywiadów. Ponadto żona Harry'ego robi wszystko, aby pojawiać się na jak największej ilości imprez w Hollywood. W ten sposób chce nawiązać nowe kontakty z celebrytami.

Meghan Markle i książę Harry mają problemy w małżeństwie?

W ostatnim czasie media rozpisują się o kryzysie małżeńskim Meghan Markle i księcia Harry'ego. W sieci regularnie pojawiają się informacje na temat różnych problemów w ich związku. Konflikt ze Spotify to dopiero początek. Zagraniczne portale donoszą, że Harry stracił wielu znajomych, którzy czuli się zniesmaczeni jego zachowaniem. Jak wyznał anonimowy informator, książę całkowicie zaufał Meghan i to go zgubiło. "Harry w końcu zaczyna dostrzegać wszystko to, co się zadziało. Naprawdę wierzył, że mają przyszłość w Ameryce. To był "jej świat", jak to ujęła, więc zaufał jej całkowicie. Teraz przegrywają na lewo i prawo. Nawet gwiazdy klasy Z się z nich śmieją" - stwierdził na łamach magazynu "New Idea". ZOBACZ TEŻ: Kolejne doniesienia o problemach w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego. "Nie obyło się bez awantury"