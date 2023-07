O programie "Nasz nowy dom" było w ostatnich tygodniach bardzo głośno. Wszystko za sprawą kontrowersyjnej decyzji Edwarda Miszczaka, nowego dyrektora programowego stacji Polsat. Zwolnił Katarzynę Dowbor z programu, a rolę prowadzącej powierzył Elżbiecie Romanowskiej. Aktorka już rozpoczęła prace nad nowym sezonem flagowej produkcji Polsatu. Na Instagramie opublikowała krótkie relacje z planu.

"Nasz nowy dom". Romanowska już zaczęła remontować domy uczestników

Elżbieta Romanowska zdradziła obserwatorom, że rodzina, której losy przedstawi w nadchodzącym odcinku, na pewno przypadnie widzom do gustu. Ponadto aktorka przyznała, że pracom budowlanym nie sprzyjają warunki pogodowe. Piekielne temperatury doskwierały także Romanowskiej, która ze względu na upał, zdecydowała się na specjalne upięcie włosów. "Jest na dworze z 300 stopni. Zaraz człowiek będzie wyglądał jakby mu wiadro wody na głowę wylali" - przyznała w nagraniu.

"Nasz nowy dom". Romanowska przez rolę prowadzącej zrezygnuje z grania w serialu?

W ostatnim czasie pojawiły się plotki o planowanym odejściu Romanowskiej z "Pierwszej miłości". Gwiazda miała zrezygnować z roli w telenoweli ze względu na obowiązki prowadzącej. Fanów serialowej Kazanowej uspokajamy, aktorka póki co świetnie radzi sobie z łączeniem pracy na planie "Naszego nowego domu" i zdjęciami do "Pierwszej miłości". Chociaż napięty grafik wymaga wielu poświęceń, to producenci idą Romanowskiej na rękę. Ostatnio aktorka na przykład często podróżuje samolotami, by być na czas na planach produkcji z jej udziałem.

