W 2020 roku Michał Wiśniewski zaskoczył fanów zaskakującą nowiną. O dziwo nie chodziło o to, że jego partnerka jest w ciąży, albo że akurat zmienił ukochaną, a o to, że do zespołu "Ich Troje" po latach dołączy jego trzecia eksżona, Anna Świątczak. Nie spodobało się to ówczesnej wokalistce, Agacie Buczkowskiej. Piosenkarka napisała wówczas na swoich mediach społecznościowych że została wysłana na przymusowe wolne, a z grupy ją wyrzucono, bo nie chciała podpisać nowej umowy. Wiśniewski w odwecie zorganizował wówczas na Instagramie live'a, gdzie nazwał Buczkowską "nieobliczalną".

REKLAMA

Zobacz wideo Ania Świątczak

Buczkowska wygrała w sądzie. "W końcu czuję się wolna"

Sprawa trafiła do sądu. Teraz Buczkowska opublikowała na Instagramie screeny dokumentów, z których wynika, że sprawę wygrała. Piosenkarka pokazała też pismo od swojego prawnika. Niestety InstaStories nie są już dostępne na profilu celebrytki.

Uprzejmie informuję, że wyrok oddalający powództwo spółki należącej do Pana Michała Wiśniewskiego uprawomocnił się. Reasumując, Sąd uznał, że Pani zachowanie było prawidłowe, a po stronie powodowej spółki występowały działania niezgodne z prawem. Sąd uznał, że nie wystąpiły żadne przesłanki do tego, by naliczyć przeciwko Pani kary umowne, a z treści ustnego uzasadnienia wynika, że to druga strona naruszyła szereg przepisów i norm. Wobec powyższego sprawa jest zakończona - czytamy na relacji Buczkowskiej.

Fani Buczkowskiej byli zachwyceni faktem, że piosenkarka wygrała w sądzie z ekspracodawcą. Jedna z osób napisała: "Super, że udało ci się wywalczyć co twoje", co piosenkarka również udostępniła na swoich Stories.

Fani gratulują Buczkowskiej https://www.instagram.com/agatabuczkowska_official

Wiśniewski zamieszka z żoną w luksusowej willi. Spójrzcie na te okna

Buczkowska skomentowała tę sytuację. W rozmowie z portalem Kozaczek.pl wyznała, że "w końcu czuje się wolna".

Jedyne co mogę napisać w tej sprawie to to, że po trzech latach od wygaśnięcia kontraktu z firmą Redadler w końcu czuję się psychicznie wolna i spokojna. Nie chcę żadnych przeprosin publicznych, chcę mieć możliwość realizowania się i niewracania już za wszelką cenę do przeszłości - powiedziała.

O komentarz pokusił się też Wiśniewski. "Jak państwo widzą, powództwo zostało oddalone" - przyznał w rozmowie z portalem. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Agata Buczkowska wygrała z Michałem Wiśniewskim KAPIF