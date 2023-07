Justyna Steczkowska w kuchni ma jak w muzeum. Nawet zioła rosną w rzeźbach

Justyna Steczkowska zasłynęła w latach 90., debiutując w "Szansie na sukces". Obecnie ma prawie 50 lat, a jej kariera nie zwalnia tempa. Oprócz koncertów i wydawania płyt, artystka pojawia się też w programie "The Voice of Poland" jako jurorka. Jak większość znanych osób, swoją popularność przekuła także w biznes w mediach społecznościowych. Skupia się tam jednak na wydarzeniach zawodowych i wspomnieniach z wakacji. Fani rzadko mają okazję zajrzeć do życia prywatnego gwiazdy. Jednak jakiś czas temu na Instagramie Steczkowska pokazała, jak urządziła nową kuchnię w swoim domu. Efekt jest elegancki, wręcz butikowy.

Justyna Steczkowska urządziła kuchnię w szykownym stylu. Króluje beż i złamana biel

Czym charakteryzuje się serce domu Justyny Steczkowskiej? Przede wszystkim panują tam jasne, pastelowe kolory. Głównym elementem są jasnobeżowe meble w zabudowie. Nie ma uchwytów, przez co pomieszczenie jest minimalistyczne i eleganckie. Wszystkie elementy zostały wykonane w tym samym kolorze. W wiszących szafkach zamontowano oświetlenie od środka, co pozwala zobaczyć całą zawartość. Lekko od reszty odcina się tylko oryginalny biały zlewozmywak. Przy nim też znajduje się okno, a otwarta przestrzeń jest bardzo jasna. Internautom spodobały się wnętrza artystki. Nie mogli się jednak skupić na ich oglądaniu, a posypały się komplementy w kierunku wokalistki.

Najzgrabniejsze nogi show-biznesu.

Piękna kobieta z klasą. I ta figura...

Pani Justyno, przepiękna kuchnia i kobieta. Artystyczne zdjęcia - czytamy w komentarzach.

W kuchni Justyny Steczkowskiej jest jasno i nie brakuje roślin

Piosenkarka postawiła na beż również wśród dodatków. Ceramiczne pojemniki, a nawet toster - wszystko jest pod kolor. Nie zabrakło jednak nietypowych ozdób. W kuchni Justyny Steczkowskiej można wypatrzyć m.in. inspirowany antycznymi rzeźbami wazon oraz świeże zioła, które rosną w doniczkach w kształcie głów. Jest też wyspa, na której stoją doniczkowe kwiaty. Oryginalnym dodatkiem jest także stołek w stylu boho. Jak wam się podoba kuchnia gwiazdy? Więcej zdjęć piosenkarki znajdziecie w naszej galerii.