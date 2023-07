Cristiano Ronaldo jest częstą ofiarą wszelakich internetowych przeróbek. Mowa tutaj oczywiście nie tylko memach, które potrafią niekiedy być bardziej krzywdzące niż zabawne. Jednak zupełnie inny poziom internetowego trollingu pojawia się w przypadku filmików. W sieci można znaleźć wiele zmontowanych nagrań z piłkarzem w roli głównej. Aktualnie po sieci krąży wideo, na którym sportowiec miałby wyrzucać syna z basenu umieszczonego na dachu.

Kolejny montaż z Cristiano Ronaldo. Co on zrobił temu dziecku?

Rozwój technologii i sztucznej inteligencji jest na pewno potężnym narzędziem, ale nie zawsze używany jest w sensownym celu. Przekonał się o tym Cristiano Ronaldo, dla którego przeróbki z jego udziałem są już chyba chlebem powszednim. Na TikToku opublikowano już setki, jak nie tysiące takich materiałów i jakimś cudem one wciąż cieszą się dużą popularnością.

Przykładem może być jeden z ostatnich virali tego typu. Na profilu użytkownika @ginacocaina pojawiło się nagranie, na którym zawodnik kąpie się w basenie umiejscowionym na dachu jakiegoś wieżowca. Razem z nim pływa mały chłopiec. W pewnej chwili Ronaldo bierze dziecko w ręce i wyrzuca go z wody. Po czym klaszcze, najwidoczniej zadowolony z siebie.

Wideo jest oczywiście zmontowane, a taka sytuacja nigdy się nie wydarzyła. Zresztą na koncie tego internauty można znaleźć dużo przeróbek, w których bohaterami są znani piłkarze, a zwłaszcza Cristiano Ronaldo. Filmik na TikToku osiągnął ponad trzy miliony wyświetleń, po czym został skasowany. W internecie jednak nic nie ginie, a nagranie pojawiło się już w wielu innych serwisach.

Cristiano Ronaldo znów stał się obiektem internetowego żartu. Zdjęcia piłkarza znajdziecie w galerii.

Cristiano Ronaldo screen twitter/Ginacocaina

Jedni zrozumieli żart, inni niekoniecznie. Fani nabrali się na przeróbkę z Ronaldo

Chociaż już na pierwszy rzut oka widać, że filmik jest po prostu dobrze zrobioną przeróbką, to znalazły się osoby, które uwierzyły w jego autentyczność. "Czemu Ronaldo zrzucił swojego syna z budynku?", "Co tutaj się dzieje?", "Jestem zdezorientowany" - pisali, niekiedy naprawdę przerażeni, internauci. Na pomoc przybyli jednak inni użytkownicy, którzy wyjaśnili im, że nie mają się czego obawiać i po prostu dali się nabrać. Nagranie z synem rzeczywiście pojawiło się na Instagramie piłkarza, jednak bawił się on z dzieckiem w zwykłym basenie, zapewne w pobliżu swojej posiadłości. ZOBACZ TEŻ: Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez budują dom. Nie wszystkim jednak się to podoba. "Wygląda jak szpital".