Iga Świątek odpadła z Wimbledonu. Mimo to zarobiła rekordową sumę pieniędzy

Iga Świątek jest numerem 1. w prestiżowym rankingu WTA. Polka czterokrotnie wygrała French Open (inaczej zwanym Rolandem Garrosem) i jeden US Open, jednak niestety w Wimbledonie do tej pory nie miała szczęścia.

Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale z Ukrainką. Suma jaką zarobiła zwala z nóg

11 lipca 2023 roku Polka grała w ćwierćfinale z Ukrainką Eliną Switoliną i niestety, przegrała. Przeciwniczka Igi pokonała ją 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Dotarcie w tym roku do ćwierćfinału jest najlepszym wynikiem w karierze Świątek na tym turnieju.

Tegoroczny Wimbledon jest rekordowy pod względem puli nagród, która wynosi aż 44 miliony funtów. Pierwsza rakieta świata - nasza duma narodowa za grę w ćwierćfinale zarobi aż 340 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje ok. 1,7 miliona złotych. Elina Switolina za awans do półfinału otrzyma równo 600 tysięcy funtów, a więc 3,1 miliona złotych. Zwycięzca całego turnieju z kolei zarobi 2 350 000 funtów, czyli w przeliczeniu ok. 12 250 000 złotych.

Świątek drożyzną nie musi się przejmować. Na Wimlebodonie zarobiła już krocie

Świątek szło gładko. Ukrainka była jednak mocniejsza

Iga Świątek w pierwszej rundzie turnieju pokonała 6:1, 6:3 chińską tenisistkę Lin Zhu, która jest na 34. miejscu rankingu WTA. Później zagrała z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (84. WTA) i to starcie również poszło bez szwanku. Polka wygrała 6:2, 6:0. W trzeciej rundzie Polka ograła 6:2, 7:5 zawodniczkę z Chorwacji Petrę Martić. Czwarty etap nie był dla Polki już tak prosty. Ze Szwajcarką Belindą Bencić Świątek musiała bronić aż dwóch piłek meczowych. Ostatecznie udało jej się wygrać 6:7, 7:6, 6:3. W ćwierćfinale problemy zaczęły się już w pierwszym secie. Polka przegrała cztery gemy z rzędu, tym samym przegrywając całego seta 7:5. W drugiej odsłonie zakończonym tie-breakiem Świątek wygrała 7:6 (7:5).Trzeci set Elina Switolina wygrała 6:2. Zdjęcia Igi Świątek znajdziecie w galerii na górze strony.