Piotr Kraśko przed laty był mężem Dominiki Czwartosz. Para pobrała się w 2000 roku. Opinię publiczną bardzo interesowała ta relacja, ale też sami chętnie opowiadali o małżeństwie w mediach. Jednak ich związek przetrwał tylko cztery lata. To właśnie pierwsza żona poznała dziennikarza ze swoją przyjaciółką, Karoliną Fernstein, obecną żoną Piotra Kraśki. Miało być rozwijanie pasji do jeździectwa, a skończyło się rozwodem i kolejnym ślubem.

Pierwsza żona Piotra Kraśki poznała go z jego obecną. Były przyjaciółkami

Dominikę Czwartosz i Karolinę Fernstein-Kraśko łączyła przyjaźń i zamiłowanie do jeździectwa. Żona Piotra Kraśki chciała zarazić tą pasją także męża. Wpadła na pomysł, żeby zapoznać go z przyjaciółką. Doskonale wiemy, jak to się skończyło. Karolina została instruktorką konnej jazdy dziennikarza, ale na tym się nie skończyło. Ostatecznie Kraśko stanął z nią na ślubnym kobiercu w 2008 roku. Szybko okazało się, że dziennikarz znalazł prawdziwą miłość, z którą stworzył szczęśliwy dom dla siebie i trójki dzieci - Konstantego, Aleksandra i Lary.

To uczucie rodziło się bardzo płynnie. Długo się tylko przyjaźniliśmy, dobrze rozumieliśmy, przyjemnie spędzało nam się wspólnie czas. Najpierw byliśmy parą uczeń-instruktor, potem przyjaciółmi, a potem przestaliśmy razem trenować. Wiem, że łączenie takich relacji nie zawsze się udaje - wspominała w "Gali" wiele lat temu Karolina Fernstein-Kraśko.

O tym, że połączyła ich głębsza relacja, Czwartosz dowiedziała się przypadkiem. Ponoć, gdy zadzwoniła do Karoliny z życzeniami imieninowymi, w tle usłyszała głos męża. Rok później byli już po rozwodzie. Dominika Czwartosz nieco wycofała się życia publicznego. Wciąż oddaje się pasji jeździectwa i jak wynika z publikowanych przez nią postów w mediach, jest szczęśliwe zakochana. Jaka relacja panuje między byłymi małżonkami? W 2016 roku Piotr Kraśko udzielił wywiadu "Faktowi", w którym przyznał, że ma dobre relacje z byłą żoną. "Dominika wie, że może na mnie liczyć, a ja na nią. Często nawet pomaga mi przy załatwianiu różnych spraw. Sytuacja jest jasna, etap emocjonalny zamknięty. Moja była żona pozostanie moją przyjaciółką" - wyznał Piotr Kraśko. Więcej zdjęć dziennikarza z pierwszą i drugą żoną znajdziecie w galerii u góry strony.

