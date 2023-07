Lee Sang-eun była jedną z popularnych piosenkarek w koreańskim przemyśle rozrywkowym. Wokalistka sopranowa zmarła 6 lipca 2023 roku w wieku 53 lat. Według doniesień znaleziono ją martwą w toalecie, tuż przed występem na 33. Koncercie Chóru Miejskiego Gimcheon. Obecnie prowadzone jest dochodzenie w tej sprawie.

Nie żyje koreańska piosenkarka. Zmarła tuż przed występem

Policja bada sprawę jej śmierci. Póki co wiadomo, że w czwartek (6 lipca) obsługa wydarzenia wezwała policję około godziny 20:32 po znalezieniu nieprzytomnej piosenkarki. Jej ciało znajdowało się w damskiej łazience na trzecim piętrze sali koncertowej Carmina Burana w Grand Hall of Gimcheon Culture and Art Center, gdzie miała wystąpić w ramach wydarzenia upamiętniającego wymianę kulturalną między Anglią a Honamem (jedne z regionów Korei Południowej) - donosi News1.

Nadszedł czas, aby Lee Sang Eun weszła na scenę, ale nie było jej za kulisami. Kiedy zajrzałem do łazienki, znalazłem ją leżącą na podłodze - mówił jeden z pracowników.

Piosenkarka została przewieziona do pobliskiego szpitala, gdzie stwierdzono jej zgon. Według doniesień policja nie podejrzewa w tej sprawie udziału osób trzecich. Sprawa wciąż jest badana.

Osiągnięcia Lee Sang-eun

Karierę zaczęła jako 18-latka w ramach MBC Riverside Music Festival. W tamtym czasie charakteryzowała się wyglądem zacierającym płeć kulturową. Chociaż zyskiwała popularność, po krótkim czasie rozczarowana branżą rozrywkową zrobiła sobie urlop naukowy i wyjechała, by studiować sztukę w Japonii i Stanach Zjednoczonych, między innymi na Mannes School Of Music w Nowym Jorku. Do muzyki wróciła po trzech latach. W 1997 roku przybrała pseudonim artystyczny Lee Tzsche, aby zaistnieć na rynku globalnym. Lee Sang-eun wydała łącznie 16 płyt. Ostatni krążek - "fLoW", ukazał się w roku 2019. Została nagrodzona w plebiscycie Golden Disc Awards oraz dwukrotnie Korean Music Awards.