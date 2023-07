Książę Harry i Meghan Markle w 2020 roku podjęli decyzję o odejściu z rodziny królewskiej. Zamieszkali w Stanach Zjednoczonych, a w międzyczasie doczekali się drugiego dziecka, córki Lilibet. Zdecydowali się też ujawnić kulisy życia w pałacu. Najpierw w głośnej rozmowie z Oprah Winfrey, a jeszcze więcej zdradził Harry w autobiografii "Spare". W ostatnim czasie pojawia się jednak coraz więcej medialnych doniesień na temat kryzysu w ich małżeństwie. Ostatnie plotki szokują. Tymczasem na TikToku krąży także archiwalne nagranie, na którym książę Harry odrzuca czuły gest żony.

Książę Harry odrzucił rękę Meghan Markle. Nagranie krąży po sieci

Chociaż według najnowszych plotek, to Meghan Markle złożyła papiery rozwodowe, z nagrania wykonanego w zeszłym roku można wywnioskować, że to książę Harry miał dość żony. Para pojawiła się razem na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Nelsona Mandeli w lipcu 2022 roku. Na filmiku z wydarzenia, Meghan chwyta męża za dłoń, jednak on ją odrzuca. Ona robi to ponownie, a mina Harry'ego wyraźnie wskazuje na to, że nie był zadowolony.

"Wyglądał na bardzo nieszczęśliwego", "żal i rozczarowanie na twarzy", "Harry, mrugnij, jeśli potrzebujesz pomocy" - czytamy w komentarzach.

Najnowsze doniesienia mówią, że Meghan Markle złożyła papiery rozwodowe, żąda 80 milionów dolarów oraz pełnej opieki nad dziećmi, synem Archiem i córką Lilibet. Trzeba je jednak traktować z przymrużeniem oka, bo nie zostały oficjalnie potwierdzone przez parę lub inne wiarygodne źródło. A czy w małżeństwie Meghan i Harry'ego nadal się dobrze układa? Czas pokaże. Zdjęcia pary znajdziecie w galerii na górze strony.

