Martyna Wojciechowska popularność zawdzięcza podróżniczym programom. Dziennikarka jest też założycielką fundacji UNAWEZA, która na co dzień pomaga kobietom na całym świecie. Podczas jednej ze swoich podróży poznała Kabulę Nkalango. Dziewczyna nie miała łatwego życia. Ma albinizm i to między innymi stało się przyczyną okrutnych przeżyć. Martyna Wojciechowska zaadoptowała Kabulę w 2017 roku. Podróżniczka bardzo wspiera kobietę. Ostatnio miała prawdziwy powód do dumy.

Adoptowana córka Wojciechowskiej szykuje się do egzaminów na studiach. Dumna dziennikarka chwali się na Instagramie

Podróżniczka jest bardzo dumna z adoptowanej córki. Na Instagramie chętnie dzieli się jej historią, która do najłatwiejszych nie należy. Wojciechowska wspiera ją jednak na każdym kroku. Wielkim marzeniem Kabuli były studia prawnicze, na które się dostała. Teraz córka dziennikarki jest w trakcie egzaminów. Dumna podróżniczka pochwaliła się, jaką pilną studentką jest Kabula.

Studentka prawa. Kabula jest właśnie w trakcie przygotowań do egzaminów na swoich wymarzonych studiach prawniczych. Trzymajcie kciuki! Ta dziewczyna to prawdziwa inspiracja. Kto kibicuje?

Wojciechowska pokazała przemianę córki. Kabula wygląda zupełnie inaczej

Czym oprócz prawa zajmuje się Kabula?

Adoptowana córka podróżniczki jest przede wszystkim studentką prawa. Jednak oprócz studiów pasjonuje się śpiewem. "Chce bronić praw osób słabszych i wykluczonych. Pokochała też śpiew, dzieli się swoją pasją w sieci i nagrywa płytę. Własnoręcznie szyje sukienki, mimo że ma tylko jedną rękę. Ta dziewczyna jest dla nas ogromną inspiracją" - dodała Wojciechowska w jednym z postów, nie kryjąc dumy. Zdjęcia dziennikarki i jej córki Kabuli znajdziecie w galerii na górze strony.

