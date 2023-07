Artur Orzech karierę zaczynał jako muzyk. Szybko jednak zrezygnował, bo został asystentem w Zakładzie Iranistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Później jednak trafił do radia, a stamtąd do telewizji. Od lat był uważany za eksperta w temacie Eurowizji, co sprawiło, że stał się ulubieńcem telewidzów. Dziennikarz jednak niechętnie dzieli się z fanami faktami ze swojego życia prywatnego.

Artur Orzech został ojcem. Napisał wzruszający post

We wtorek 11 lipca 2023 roku zrobił jednak wyjątek. Podzielił się radosną nowiną - został ojcem. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie dziecięcej rączki trzymającej jego palec. Pod postem napisał wzruszające słowa.

W jednej chwili wszystko, co uważałem za ważne, przestaje być tak istotne. Najlepiej przeżyte dwa lata mojego życia. Następne przed NAMI. Dziękuję Mila. Ty wiesz - czytamy na Facebooku dziennikarza.

Zdjęcia z jego partnerką - Milą, są dostępne tylko dla jego znajomych. O wcześniejszych relacjach 59-latka niewiele wiadomo. Dziennikarz 9 września 2006 poślubił Karolinę Kozłowską, z wykształcenia filozofkę. Związek jednak nie przetrwał próby czasu.

Artur Orzech wyleciał z TVP. Reakcja była ostra

W 2019 roku TVP, po siedmiu latach TVP reaktywowała "Szansę na sukces". Dziennikarz objął schedę po Wojciechu Mannie, który przez 19 lat prowadził program. W poniedziałek 22 marca 2021 roku wszystkich zaszokowała informacja, że TVP zwolniła dziennikarza. Nie stawił się on w pracy na nagraniu specjalnego odcinka charytatywnego z udziałem zaproszonych gwiazd i dzieci z "SOS Wioski Dziecięce" w Kraśniku. Prezenter dopiero na dwie godziny przed nagraniem programu poinformował, że jest niedysponowany. Okazało się, że Orzech nie miał ochoty dłużej współpracować z telewizją. "Pan Artur Orzech przekazał mi tylko, że odszedł z telewizji, gdyż Pietrzak i Boysi to nie jest jego bajka" - powiedziała wtedy Magdalena Gatkowska, agentka dziennikarza portalowi Wirtualne Media. "Panie Kurski, wiem doskonale jak mnie pan ceni, ale nie pozwolę sobie moją twarzą popierać zespołu Boys i Pana Pietrzaka. Proszę pana nie zamierzam już prowadzić szansy. Ma pan inne gwiazdy" - napisał wówczas na Facebooku dziennikarz. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Artur Orzech