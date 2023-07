Julia Wieniawa to kobieta wielu talentów. Zaczynała jako aktorka. Szerszej publiczności dała się poznać w serialu "Rodzinka.pl". To jej jednak nie wystarczyło. Od pewnego czasu z powodzeniem radzi sobie także w muzyce. Gwiazda zainwestowała również w dwie marki. Pierwsza z nich była z branży beauty, z którą pożegnała się w dość krótkim czasie. Tłumaczono to różnymi podejściami wspólników do prowadzenia marki. Drugą marką Wieniawy są ubrania sportowe, do jogi i stroje kąpielowe. Artystka bardzo zaangażowała się w promocję firmy. Była modelką, a także chętnie pokazywała modele na własnym Instagramie. Marka szybko zyskała popularność. Jednak firma napotkała na poważny problem. W magazynie wybuchł pożar.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa pokazała odnowiony salon po powrocie. Jej reakcja? Ależ głośno!

Magazyn Wieniawy spłonął. Co dalej z jej marką?

Pożar wybuchł w budynku na warszawskim Żoliborzu w nocy z 13 na 14 października 2022 roku. Julia Wieniawa oraz osoby odpowiedzialne za firmę były zmuszone zaprzestać wysyłki towarów i dalszej pracę nad marką. "Drodzy, dziś w nocy wybuchł pożar w budynku, w którym między innymi znajduje się nasze biuro i magazyn. W jednej chwili wszystkie nasze plany zatrzymały się. Tymczasowo jesteśmy zmuszone zawiesić naszą sprzedaż i wysyłki. Dzisiejsza informacja przygniotła nas i poczułyśmy się bezradne" - czytaliśmy na stronie marki. Od feralnego pożaru minęło dziewięć miesięcy. Co dalej z firmą odzieżową Wieniawy? W rozmowie z Plejadą menedżerka gwiazdy, którą jest jej mama, zabrała głos.

Magazyn LeMiss został całkowicie zniszczony wskutek nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar. Kolekcja nie została jednak wznowiona, a planami na przyszłość na ten moment nie mogę się podzielić. Nasi klienci, jeśli potrzebują naszego wsparcia kontaktują się z nami poprzez oficjalny adres mailowy - powiedziała Marta Wieniawa.

Julia Wieniawa planuje urodziny z pompą. Chce wynająć pałac. To nie wszystko

Strona sklepu internetowego wciąż działa. Wchodząc, można przeczytać informację: "W wyniku pożaru sprzedaż naszego asortymentu jest częściowo wstrzymana. Zapraszamy do zakładki akcesoria/czapki, gdzie znajdziecie nasze jesienno-zimowe nowości". Ostatni post na Instagramie pochodzi z 22 marca. Sama Wieniawa milczy na temat marki. Zdjęcia gwiazdy znajdziecie w galerii na górze strony.