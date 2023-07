"Hotel Paradise". Nana skrytykowała program. Ostre słowa. "To jest przesada"

"Hotel Paradise" już od trzech lat bawi polską publiczność. W programie single zatrzymują się w rajskim hotelu, aby poszukiwać miłości. Nie wszystkim się to jednak udało i niektórzy musieli opuścić show samotnie. Producenci dali im drugą szansę i zorganizowali sezon "All stars" specjalnie dla nich. Biorą w nim udział uczestnicy, którzy występowali w poprzednich edycjach, ale nie znaleźli tam szczęścia. Jedną z tych osób jest Nana Majos. Okazuje się jednak, że kobieta nie jest zadowolona z tego, co wydarzyło się w ostatnich odcinkach.

"Hotel Paradise". Nana ostro o programie. Podpadł jej jeden uczestnik

Nana zorganizowała dla swoich obserwatorów w mediach społecznościowych sesję Q&A. Jeden z użytkowników zapytał się kobiety, jak ogląda jej się najnowszą edycję z perspektywy widza i co uważa o zachowaniu Grzegorza, który kilkukrotnie obnażył się na wizji. "Spróbuj zapomnieć, że byłaś w tej edycji i proszę, odpowiedz szczerze, jak ci się ogląda "All Stars" z perspektywy widza? Ja rozumiem, że to jest program rozrywkowy, ale czy dla ciebie jako normalnej kobiecie nie było to żenujące, by Grzegorz nie raz, nie dwa i to na wizji pokazywał, swojego ******?".

Moim zdaniem to, co jest pokazywane w ostatnich odcinkach, to jest przesada... Oglądałam z koleżanką ostatnio i było mi wstyd, że uczestniczyłam w czymś takim. Dla mnie to jest mega niesmaczny żart i ten program oglądają też dzieci... - odpowiedziała.

Jak Nana wspomina Łukasza? Tu też nie przebierała w słowach

Podczas internetowej rozmowy z użytkownikami Instagrama nie mogło zabraknąć także pytań o Łukasza, czyli partnera, z którym kobiecie udało się dojść do finału czwartego sezonu "Hotelu Paradise". Chociaż zapowiadało się na to, że będą jedną z nielicznych par, które przetrwają program, to w 2022 roku rozstali się w dość nieprzyjaznej atmosferze.

Teraz fani podpytali Nanę, czy Łukasz to jej "największe rozczarowanie pośród wszystkich partnerów". Celebrytka odpowiedziała wprost: "Tak, największe". Jednak po chwili dodała małe sprostowanie: "Ale teraz stwierdzam, że nie był aż taki zły. Bo to jacy faceci są teraz, to przechodzi ludzkie pojęcie. Może zawsze tacy byli, ale ja całe życie w związku to nie zwracałam na to uwagi". Więcej zdjęć Nany znajdziecie w galerii na górze strony.