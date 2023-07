Viki Gabor skończyła 16 lat. Parę lat temu piosenkarka śpiewała o sile kobiet w piosence z Kayah pt: "Ramię w ramię". Wokalistka wielokrotnie mówiła w mediach o hejcie, jakiego doświadcza na każdym kroku, dlatego jej ostatnie wypowiedzi, w którym pozwala sobie na niewybredne komentarze o Hailey Bieber, zaskoczyły Julię Oleś. Influencerka poświęciła temu zagadnieniu nową rolkę na Instagramie. "Przeżyłam szok" - napisała.

Julia Oleś zarzuca hipokryzję Viki Gabor. Poszło o żonę Justina Biebera

Swoją nową rolkę na Instagramie, Julia Oleś zaczęła od pytania, z czym jej obserwatorom, kojarzy się Viki Gabor. "Mnie kojarzy się przede wszystkim z oszałamiającym sukcesem i z tą piosenką 'Ramię w ramię'. Piosenka, którą Viki nagrała z Kayah stała się przede wszystkim megahitem, ale również hymnem siostrzeństwa w Polsce. Viki mimo młodego wieku temat zdawał się bardzo bliski, bowiem od samego początku kariery uskarżała się ona na bardzo nieprzyjemne przytyki i hejt" - zaczęła swój materiał Oleś i pokazała fragmenty wypowiedzi Gabor o żonie Justina Biebera. 16-latka nie ukrywa, że wolała, gdy jej ulubieniec był z Seleną Gomez. Nie usprawiedliwia to jednak jej języka, z którym dotychczas sama walczyła, gdy dotyczył jej osoby.

Nienawidzę Hailey, serio. W sensie nie lubię jej. She is so ugly (tłum: Ona jest bardzo brzydka). Jakby porównywanie Seleny do Hailey... Selena is pretty and Hailey is ugly (tłum: Selena jest piękna, a Hailey brzydka)" - mówiła niedawno Viki Gabor na InstaStories, co zaskoczyło Julią Oleś.

Influencerka przeżyła szok, kiedy usłyszała wypowiedzi Viki Gabor

Wypowiedź Gabor o Hailey nie jest jednorazową sytuacją. Jakiś czas później w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, wypowiadała się na jej temat w podobnym tonie. "Kiedyś była fanką Seleny Gomez, a teraz jest dla niej wredna, więc jej nie lubimy. Wszyscy jesteśmy team Selena. I jest brzydka" - powiedziała, gdy dziennikarz zapytał o żonę Justina.

Dlatego właśnie przeżyłam taki szok, kiedy dwa tygodnie temu usłyszałam wypowiedź samej Viki. Czyli że to siostrzeństwo owszem, wspieramy się, ale tylko na terenie Rzeczpospolitej? Wsparcie, szacunek, empatia należą się każdej z nas i straszna szkoda, że ktoś, kto ma taki duży wpływ na młode pokolenie, na chwilę o tym zapomniał - stwierdziła Julia Oleś na Instagramie.

Kim jest Julia Oleś, która krytykuje Viki Gabor?

Pod materiałem Julii Oleś pojawiło się wiele krytycznych komentarzy w stosunku do zachowania Viki. "Jestem przerażona jej wypowiedziami"; "Ona jest jeszcze zbyt młoda, by to rozumieć. Trochę mi jej szkoda"; "Jeszcze wiele się musi nauczyć o życiu" - czytamy.