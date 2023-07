Rafał Królikowski tęskni za zmarłym bratem. Poruszający gest

Śmierć Pawła Królikowskiego była ogromnym ciosem nie tylko dla jego fanów, ale przede wszystkim rodziny i bliskich. Aktor odszedł 27 lutego 2020 roku po długich zmaganiach z chorobą. Te wydarzenia bardzo dotknęły jego brata Rafała Królikowskiego. Opublikował poruszające zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ranczo" - bajka, którą pokochali polscy widzowie

Rafał Królikowski wspomina zmarłego brata

Po śmierci Pawła Królikowskiego jego pięć lat młodszy brat wielokrotnie wypowiadał się na temat straty. Wspominał, że dużo rozmawia na ten temat z bliskimi, co bardzo pomaga radzić sobie z żałobą. Ostatnio miał okazję odwiedzić nadbałtyckie Międzyzdroje, gdzie wybrał się na Aleję Gwiazd. Jego szczególną uwagę zwrócił oczywiście odcisk dłoni Pawła. Natychmiast chwycił za telefon i zrobił zdjęcie, które ze wzruszającym dopiskiem umieścił w mediach społecznościowych.

Przybiłem piątkę z bratem - pisał Rafał Królikowski na InstaStories.

Aleja Gwiazd, Rafał Królikowski Instagram @rafalkrolikowski

Gwiazdy, które zginęły w tajemniczych okolicznościach. Kurt Cobain to tylko początek

Rafał Królikowski we wzruszających słowach o Pawle Królikowskim

Rafał i Paweł Królikowscy byli ze sobą bardzo zżyci. Dzieliło ich zaledwie pięć lat i zawsze towarzyszyli sobie podczas ważnych chwil. W ten sposób stworzyli masę pięknych wspomnień. Rafał w jednym z wywiadów wyznał, że starszy brat był dla niego ogromną inspiracją i zawsze chciał być taki, jak on. "Wiele było tych wspomnień. Całe moje życie, całe dzieciństwo i młodość, to były chwile z moją rodziną i z moim bratem. On był moim starszym bratem, więc był takim mentorem, idolem, w którego byłem zapatrzony, którego chciałem naśladować. Na pewno jestem jego częścią. Tak się stało, jak się stało, że już go nie ma między nami. Ale jest w naszych sercach" - mówił Rafał Królikowski.