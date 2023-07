Rafalala niewątpliwie jest barwną postacią polskiego show-biznesu. Transpłciowa celebrytka nie stroni od skandali. Ostatnio zrobiło się o niej głośno, gdy wyszło na jaw, że spotkała się z Sebastianem Fabijańskim. Aktor przyznał się wówczas do zdrady Maffashion, z którą był w związku, jednak nie wskazał, że kochanką była Rafalala, chociaż część osób go o to podejrzewała. Pomimo popularności celebrytki, fani nie wiedzą wszystkiego na jej temat. Jakiś czas temu rozwiała wątpliwości, co do swojego imienia.

Rafalala zebrała się na szczere wyznanie. Ujawniła, jak się nazywa

Jakiś czas temu Rafalala udzieliła wywiadu w filmie na kanale przeAmbitni.pl. Po wielu latach celebrytka wyjawiła prawdę na temat swojego imienia. Wiele fanów myślało, że naprawdę nazywa się Nina Kukawska. Nic bardziej mylnego. Wyszło na jaw, że to tożsamość jej siostry. Opowiedziała swoją historię. "Dopóki nie zmieniłam dokumentów, to posługiwałam się imieniem i nazwiskiem mojej siostry, Niny Kukawskiej. Proces zmiany dokumentów był u mnie bardzo długi. Jak normalnie trwa to pół roku, to u mnie trwało dwa i pół, ponieważ jeden sędzia zmarł, czekałam na drugiego. Miałam strasznego pecha" - wyznała. Fani byli ciekawi, jak naprawdę ma na imię.

Rafalala bez wahania wyciągnęła dowód osobisty. Zdradziła, że tak naprawdę nazywa się Rita Chmiel. To imię wybrała sama. Gdy mogła w końcu zmienić swoją tożsamość, długo zastanawiała się, co by do niej pasowało. "Długo szukałam imienia, chciałam tak górnolotnie Lena Helena, potem podobało mi się Dalia, ale zdrobnienie "Daluś" już mniej. W końcu wybrałam mocne, krótkie imię Rita" - wyznała w rozmowie. Dodała, że Chmiel to nazwisko jej mamy.

Wiek Rafalali również był sekretem. Postanowiła jednak zdradzić tę informację

Podczas wywiadu dla przeAmbitni.pl, Rafalala podzieliła się szczegółami na temat życia prywatnego. Przyznała, że pochodzi z Siedlec. Wychowywała się tam wraz z siódemką rodzeństwa. Gdy jednak skończyła pięć lat, przeprowadziła się z rodziną do stolicy. "Wielu ludzi, jak mnie widzi, błędnie myśli, że pochodzę z nieba, bo pochodzę z Siedlec, ale od piątego roku życia wychowuję się w Warszawie. Więc tak, Warszawa. Mieszkałam też dwa lata w Gdańsku, zakochałam się w Gdańsku" - wyznała w rozmowie. Zdradziła także, ile ma lat. Okazało się, że w 2022 roku skończyła 39 lat. To oznacza, że w 2023 świętowała lub będzie świętować okrągłe 40. urodziny. ZOBACZ TEŻ: Marta Linkiewicz mocno o Sebastianie Fabijańskim i Rafalali: Na bank coś było Zdjęcia Rafalali znajdziecie w galerii na górze strony.