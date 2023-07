W styczniu tego roku Joanna Krochmalska udzieliła "Wysokim Obcasom" głośnego wywiadu, w którym poruszyła kwestię rozpadu związku z Piotrem Liroyem-Marcem. Ujawniła w nim, że jej były partner miał rzekomo płacić zaledwie 870 zł z niemal dwóch i pół tysiąca zasądzonych przez sąd alimentów. Ponadto dodała, że środki na utrzymanie trójki ich dzieci przyznawane są komornika, który zajął jego pensję. Oskarżała Liroya również o przemoc ekonomiczną, informowała także, że miał zadłużyć mieszkanie, a ona została z dziećmi bez prądu i środków do życia. Muzyk zarzuty byłej żony określał jako "absurdalne", a w połowie lipca ponownie odniósł się do swojej sytuacji rodzinnej w "Hejt Parku".

Liroy atakuje byłą partnerkę. Padły słowa o przemocy wobec dzieci

W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim Liroy stwierdził, że "w przestrzeni medialnej można powiedzieć, co się chce". Odniósł się do kwestii komornika, mówiąc, że płacenie alimentów w ten sposób było jego decyzją. "Co miesiąc się z nim kontaktuje, sprawdzam, czy wszystko jest dobrze" - mówi raper. Liroy dodał również, że córka miała opowiadać mu, że jego była partnerka rzekomo stosuje wobec niej przemoc.

To sądu w ogóle nie interesuje. Moja córka opowiedziała, jaka jest historia, że matka stosowała wobec niej przemoc. I to taką, o której tutaj nie będę mówił (...). Mój syn nie może wyjść z salonu, dopóki jego matka nie przestanie po mnie cisnąć. To jest tego rodzaju terror - mówił.

Muzyk stwierdził także, że mężczyźni często doświadczają takiej sytuacji w domu, a on nie jest wyjątkiem. Ze słów Liroya wynika również, że córka chciała, aby sąd jemu przyznał nad nią opiekę, jednak nie jest to możliwe.

Jestem w stanie oddać wszystko, żeby oddali mi dzieci. Ale nie dostanę ich, bo to jest tak p********y system. (...) Jestem bezsilny. (...) Jego [sądu - red,] nie interesuje, że moje dzieci są codziennie terroryzowane. Bo według mediów, jak on to przeczytał, ja jestem ten zły. Ja nigdy nie podniosłem głosu na moje dzieci. Ja moje dzieci kocham, oddam za nie życie - powiedzał.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy Joannę Krochmalską, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Joanna Krochmalska i Liroy KAPiF

Joanna Krochmalska i Liroy pobrali się w 2012 roku i doczekali trójki dzieci. Związek pary zakończył się rozwodem dziesięć lat później, a problemy w związku miały zacząć pojawiać się, gdy muzyk rozpoczął karierę polityczną.