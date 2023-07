Inflacja jest odczuwalna na każdym kroku. Właściciele popularnych knajp chcąc jak najwięcej zarobić i nie dokładać do interesu - co jest zrozumiałe - podnoszą ceny ulubionych potraw i smakołyków. Tym sposobem np. obecnie za jagodziankę u Magdy Gessler trzeba zapłacić już aż 28 złotych. Choć rzeczywiście bułka wypełniona jest po brzegi owocami, to jednak pojawiają się głosy, że to niezła przesada i restauratorka powinna zdecydować się na wypieki, które nie generowałyby takich ogromnych kosztów jak np. jagody. U Roberta Lewandowskiego wcale nie jest lepiej.

Inflacja u Magdy Gessler

W 2021 roku za jagodziankę w cukierni Magdy Gessler trzeba było zapłacić 18 zł, zaś rok temu 23 zł. Wiąże się to ze wzrostem ceny masła, jagód, mąki, prądu oraz gazu. Ulubione owoce wielu Polaków kosztują obecnie od 25 do 32 zł za kilogram, a słodkość prowadzącej "Kuchenne rewolucje" jest wypełniona po brzegi świeżymi owocami. Tymczasem za puchar lodów z owocami sezonowymi u gwiazdy TVN trzeba zapłacić aż 45 zł.

Ryba u Lewandowskiego droższa o 20 złotych

Skutków inflacji nie ominął też Robert Lewandowski. Znany piłkarz nie zrezygnował z serwowania u siebie łososia po azjatycku, podnosząc jego cenę aż o 20 zł. Obecnie trzeba za niego zapłacić 73 złote. Sportowiec dużo sobie życzy sobie też za butelkę popularnej wody mineralnej, bo aż 20 złotych. Jednak tu cena w stosunku skali roku poniosła się tylko o złotówkę.

Inflacja, a ceny u Adamczyka i Wachowicz

Jak przypomina portal Radia Zet, Piotr Adamczyk w swojej warszawskiej restauracji podniósł zaś cenę żeberek, które w 2022 roku kosztowały 67 złotych. Minęło kilkanaście miesięcy i cena za danie podskoczyła do 79 złotych. Z kolei polędwica wołowa u Ewy Wachowicz w knajpie w Krakowie wzrosła z 95 złotych do 115 złotych.

Wszyscy się łapiemy za głowę. Nie chcę tłumaczyć teraz, dlaczego także restauracje muszą podnosić ceny. Myślę, że każdy to rozumie. (...) Czasy nie są łatwe. Każdy, kto prowadzi biznes, musi stawić temu czoło - mówił Piotr Adamczyk w wywiadzie dla portalu viva.pl.