Kędzierski wkurzył Dorocińskiego. Wystarczyło jedno pytanie. Tak mu odpowiedział

Marcin Dorociński może się pochwalić niezłym aktorskim sukcesem. Miał okazję zagrać w międzynardowej produkcji, za którą stał między innymi Tom Cruise. Rodzimy gwiazdor, choć na ekranie pojawił się zaledwie na kilka minut, to jego rola jest niezwykle ważna w kolejnej części filmów. Był on bowiem kapitanem statku, który dryfował po morzach z tajemniczym ładunkiem. Nie jest to jednak jedyna zagraniczna produkcja, w jakiej wziął udział. Co z karierą w Polsce?

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Dorociński w zwiastunie 2. sezonu serialu "Wikingowie: Walhalla"

Kędzierski rozwścieczył Dorocińskiego pytaniem o karierę za granicą

Odkąd odbyła się premiera "Mission Impossible" media rozpisują się o ogromnym osiągnięciu Marcina Dorocińskiego. Aktor chętnie udziela wywiadów związanych z produkcją i opowiada o tym, jak współpracowało mu się z Cruisem. Warto jednak wspomnieć, że już wcześniej miał okazję zagrać między innymi w "Gambicie królowej" czy "Wikingach". W związku z tym na łamach podcastu "Wojewódzki&Kędzierski" został zapytany o to, czy ma zamiar porzucić polski rynek na rzecz Hollywood. To pytanie najwidoczniej nieco go zdenerwowało.

Ja jestem stąd, z Kłudzienka. Mam tu swoich przyjaciół, z którymi gram w ping-ponga, mam kumpli, z którymi przyjaźnię się do tej pory. Wiem, że jestem stąd i że mam coś ciekawego tutaj jeszcze do powiedzenia. [...] Chcę robić tutaj filmy, bo tutaj są świetni twórcy, wspaniali aktorzy, tu powstają zajebiste filmy, naprawdę. To, że gram za granicą, to jest takie trochę "ekstra" - odpowiedział Marcin Dorociński Piotrowi Kędzierskiemu.

Nie tylko Smaszcz i Janachowska. Oni też się kłócili. I to jak!

Wszystko wskazuje na to, że polscy fani Dorocińskiego nie mają powodów do zmartwień. Aktor będzie dalej rozwijał karierę za granicą, jednak nie ma zamiaru zapominać o Polskim rynku. Jednocześnie będzie również budować portfolio w Hollywood. Zdjęcia Marcina Dorocińskiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.