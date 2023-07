6 maja 2023 roku odbyło się ważne wydarzenie. Króla Karol III został konorowany na monarchę Wielkiej Brytanii. Jego boku nie opuszczała Camilla, która tego dnia również uzyskała miano królowej małżonki. Podczas uroczystości zaprezentowała się w eleganckiej sukni od projektanta. Nie jest to pierwszy raz, gdy zachwyciła nietuzinkowym i kosztownym strojem. Kreatywność Camilli w kwestii ubioru została doceniona przez wielu krytyków modowych.

Camilla dostała pewien zakaz! Król Karol III wyraził się jasno

Królowa małżonka Camilla niedawno obchodziła 75 urodziny. Wiek jednak nie przeszkadza jej wybieraniu coraz to nowszych kreacji. Stroje żony króla Karola III często są w stonowanym kolorze. Camilla stawia na proste i eleganckie suknie, ale za to w jej stylizacjach uwagę zazwyczaj zwracają nietypowe kapelusze. Patrząc na różne zdjęcia można wywnioskować, że królowa małżonka preferuje kolor granatowy i błękitny. Camilla rzadko pojawia się dwa razy w tej samej kreacji. Królewska para regularnie uczestniczy w oficjalnych imprezach, co przekłada się na wysokie wydatki na kosztowne stylizacje. Jak się okazało, król Karol III postanowił położyć temu kres.

Choć sam król Karol III nie może narzekać na brak pieniędzy, jest świadomy tego, że wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii ma problemy finansowe. Postanowił, że to idealny moment, aby pokazać, że rodzina królewska również jest oszczędna. Nie chce, aby Brytyjczycy myśleli, że bezmyślnie szasta pieniędzmi. Z tego powodu postawił sprawę jasno. Jak przekazuje zagraniczny portal Women's Day, Camilla nie może już kupować drogich kreacji. "Powiedzmy, że niektórzy członkowie rodziny są bardziej skłonni do ograniczenia wydatków niż inni! Camilli powiedziano, że musi jeszcze bardziej ograniczyć wydatki, teraz gdy jest królową. Nieważne, że właśnie teraz chce zrobić furorę. Powiedziano jej też, żeby nie robiła więcej zakupów online!" - wyznał informator portalu. Król Karol II oczekuje, że wszyscy członkowie rodziny, a szczególnie jego żona, uszanują tę decyzję.

Nie da się ukryć, że część Brytyjczyków nie przepada za obecnym królem Karolem III i jego żoną Camillą. Jakiś czas temu monarcha i królowa małżonka świętowali Narodowe Nabożeństwo Dziękczynienia i Dedykacji w Edynburgu. Na miejscu pojawiło się mnóstwo protestujących, którzy wykrzykiwali "Nie mój król". Według znanej ekspertki od mowy ciała Judi James, skandujący obywatele nie mają dużego wpływu na Karola. Jak wyznała w rozmowie z "Expressem", w tamtym momencie król miał być zdenerwowany na żonę. "Buczenie i skandowanie nie miały widocznego wpływu na wyraz twarzy Karola, ale wydawał się bardziej przejmować Camillą, jakby chciał ją wprowadzić do sali i usadzić" - stwierdziła Judi James. ZOBACZ TEŻ: Królowa Camilla i król Karol III dogadali się na temat sypialni. To tajemnica ich udanego związku