W sobotę 8 lipca w Częstochowie rozpoczęła się 32. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. W wydarzeniu udział biorą niektórzy politycy rządzącej partii, w tym Jarosław Kaczyński, który przemówił do zebranych na Jasnej Górze pielgrzymów przed niedzielną mszą. Przywódca Prawa i Sprawiedliwości - zapewne przypadkiem - zamiast o Matce Boskiej wspomniał jednak o znanej wokalistce.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluzik-Rostkowska o Kaczyńskim

Przejęzyczenie Jarosława Kaczyńskiego. Internauci bezlitośni

Jarosław Kaczyński Częstochowę odwiedza dość regularnie, jednak nie ma wątpliwości, że wizyta podczas tegorocznej pielgrzymki miała związek ze zbliżającymi się wyborami. Zwłaszcza że prezes PiS apelował, aby do urn poszli wszyscy, którzy mają Polskę w sercu. Grzmiał też, że wybory są szansą, aby nasz kraj nie trafił w ręce "ludzi wyznających jakąś oszalałą ideologię". O wystąpieniu Kaczyńskiego robi się głośno nie tylko ze względu na polityczne agitacje na Jasnej Górze, ale też nagranie z tego wydarzenia, które stało się viralem. Kaczyński pozdrowił bowiem tłum słowami:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Majara zawsze dziewica.

Zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Jak politycy wyglądali w młodości? Trudno ich rozpoznać. Joe Biden to niezłe ciacho

Internauci nie darowali politykowi wpadki i przejęzyczenie natychmiast skojarzyli ze słynną Mariah Carey. "Jak trwoga to do Boga i Mariah", "Jaro zna się na muzyce", "Szkoda że nie Beyonce" - czytamy w komentarzach pod nagraniem udostępnionym na TikToku. Niektórzy internauci sugerują nawet, że być może Jarosław Kaczyński nie może doczekać się Bożego Narodzenia i wszechobecnego "All I Want For Christmas Is You". Myślicie, że coś w tym jest?