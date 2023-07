Nie żyje Jeffrey Carlson. Grał transpłciową kobietę w hitowym serialu

Amerykańskie media donoszą o śmierci Jeffrey'a Carlsona. Pochodzący z Kalifornii aktor zasłynął rolą transpłciowej kobiety w serialu "Wszystkie moje dzieci". Przez lata swojej kariery zagrał też u boku Willa Smitha i Audrey Tautou. Miał 48 lat. Informację o śmierci aktora przekazał dyrektor teatru Time Out New York Adam Feldman. Do publicznej wiadomości nie podano przyczyny śmierci gwiazdy.

Nie żyje Jeffrey Carlson. Debiutował na Broadwayu, później trafił do filmu i telewizji

Jeffrey Carlson urodził się 23 czerwca 1975 roku w Long Beach, w Kalifornii. Swoje imię zawdzięcza postaci Jeffa Martina, bohatera telenoweli "Wszystkie moje dzieci". Co ciekawe, po latach Carlson także dołączy do obsady tej produkcji. Swój debiut miał jednak w Broadwayu. Granie w musicalach zaprowadziło go też do filmu. U boku francuskiej aktorki, znanej z "Amelii" Audrey Tautou zagrał w filmie "Happy End". Miał też niewielką rolę w komedii romantycznej "Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta", w której gwiazdą był Will Smith.

Carlson zagrał pierwszą transpłciową kobietę, która zaczęła tranzycję w serialu

Telenowela "Wszystkie moje dzieci" przyniosła Carlsonowi rozpoznawalność. Początkowo w serialu wcielił się w rolę muzyka Zarfa. Później zaczął grać rolę transpłciowej kobiety Zoe. Tym sposobem zapisał się na kartach historii telewizji. Była to pierwsza postać, która zaczęła proces tranzycji w serialu. Jeffrey pojawił się w 59. odcinkach. Serial był emitowany w amerykańskiej stacji ABC od 1970 do 2011 roku.

