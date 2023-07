Maciej Pertkiewicz pojawił się w piątym sezonie programu "Nasz nowy dom" i niemal od razu zaprzyjaźnił z pozostałymi członkami ekipy. Architekt szczególnie przeżył odsunięcie od programu dotychczasowej prowadzącej, Katarzyny Dowbor. Pertkiewicz, pomimo wielu zmian, które ekipie zafundował Edward Miszczak, nadal wspomaga ekipę remontującą domy uczestników show. W niedawnym wywiadzie zdradził, jak rzeczywiście wyglądają prace na placach budowy.

"Nasz nowy dom". Maciej Pertkiewicz o kulisach programu

Wielu widzom ciągle trudno uwierzyć, że spektakularne remonty domów rodzin biorących udział w programie, trwają jedynie pięć dni. Jak się jednak okazuje, wcale nie jest to telewizyjna fikcja. Z całą mocą podkreśla to Maciej Pertkiewicz, który sam na początku myślał, że prace trwają znacznie dłużej, a legendarny remont w pięć dni jest jedynie chwytliwym zabiegiem twórców show. Rzeczywistość okazała się inna.

Powiem szczerze, trochę mi się nogi wtedy ugięły. Wiadomo, że są to w pewnym sensie dosyć proste rozwiązania, które stosujemy. Właśnie przez to, żeby się wyrobić w tym czasie. Mimo wszystko byłem przyzwyczajony do tego, że na projekt mam przynajmniej parę tygodni, potem ekipa ma też przynajmniej parę tygodni na wykonanie tego. A tutaj się okazało, że rzeczywiście to jest te pięć dni! Wtedy rzeczywiście byłem przez chwilę przerażony tym, jak to wszystko wyjdzie - mówił architekt w rozmowie z portalem haloursynow.pl.

Przed widzami "Nasz nowy dom" najnowszy sezon programu. Na ekranach nie zobaczymy już Katarzyny Dowbor, która zarażała wszystkich uśmiechem i dobrą energią. W roli prowadzącej niebawem zadebiutuje Elżbieta Romanowska. Aktorka jest podobno niezwykle pochłonięta pracami na planie flagowej produkcji Polsatu. Za Romanowską kciuki trzyma sama Dowbor, która nie obwinia młodszej koleżanki o utratę pracy. "Nowa prowadząca jest Bogu ducha winna zmianom. Ktoś ten program prowadzić musi. Jakby nikt nie chciał, to by to oznaczało jego koniec i to byłoby bardzo smutne" - mówiła Katarzyna Dowbor w rozmowie z Plotkiem. Czekacie na najnowsze odcinki "Naszego nowego domu"?

Elżbieta Romanowska z członkami ekipy programu 'Nasz nowy dom' insatgram.com/nasznowydom