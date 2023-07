Katarzyna Nosowska sparodiowała Derpieński, teraz marka musi się tłumaczyć. Będzie pozew?

Kilka tygodni temu w polskim show-biznesie pojawiła się niejaka Caroline Derpieński. Skąd? Na to pytanie chyba nikt do końca nie potrafi odpowiedzieć. Według samej zainteresowanej, po "wielkiej karierze" w Stanach Zjednoczonych przyszedł czas na Polskę. Modelka od kostiumów kąpielowych w tym krótkim czasie zdążyła obrazić Joannę Krupę czy zapowiedzieć "dosztukowanie narządu męskiego". Wiele jednak wskazuje na to, że historie zza oceanu nie mają zbyt wiele wspólnego z prawdą. Nie zmienia to jednak faktu, że Derpieński wzbudziła swoją osobą duże zainteresowanie, także wśród polskich gwiazd. Ostatnio dała o tym znać Katarzyna Nosowska, która długo nie musiała czekać na reakcję.

Marka musi tłumaczyć się przez Nosowską. Derpieński oburzona

Katarzyna Nosowska opublikowała na Instagramie wideo, na którym parodiuje Derpieński nie tylko specyficznym wizerunkiem, ale także tym, co mówi. Możemy usłyszeć, że alter ego wokalistki - Kate Nosauski - poszła razem z Beyonce na kebab czy że ma aż osiem miliardów followersów na Instagramie. Co ciekawe, nagranie powstało w ramach współpracy z marką napojów roślinnych Alpro.

Efekt? Caroline Derpieński straszy pozwem, a część internautów skrytykowała Nosowską. Twierdzą bowiem, że jest to zwykłe naśmiewanie się z drugiego człowieka. Teraz głos w sprawie zajęła sama marka Danone, w której portfolio znajdują się napoje Alpro. Martyna Węgrzyn, kierowniczka działu komunikacji zewnętrznej Grupy spółek Danone, chwali Nosowską, ale jednocześnie umywa ręce od pomysłu na publikację.

Pracujemy przy tej kampanii z agencją Feeders, ale posty i filmy, które w ramach współpracy z marką Alpro tworzy Katarzyna Nosowska, są tworzone bezpośrednio przez nią. Bardzo cenimy zarówno samą współpracę, jak i jej formę i jest to drugi rok, kiedy działamy razem. Większość opublikowanych w ramach kampanii materiałów miało charakter satyryczny – Katarzyna Nosowska odnosiła się w nich z dystansem do sztuki podawania kawy czy samej siebie. Ich odbiór jest kwestią interpretacji - mówi w rozmowie z Wirtualnymi mediami.

Jakub Polakowski sprawdził dla Wirtualnych mediów, że kampania mogła osiągnąć swój cel. "Liczba wzmianek na temat marki Alpro na przestrzeni kilku ostatnich dni wystrzeliła w górę. Dodatkowo zaledwie niewielki odsetek z nich ma charakter negatywny". A wy, co myślicie o nagraniu artystki? Jesteście fanami Kate Nosauski? Jeśli chcecie zobaczyć, jak Derpieński wygląda na niewyretuszowanych zdjęciach, zapraszamy was do galerii.