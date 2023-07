Piotr Sadowski pojawił się w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci byli pewni, że wysoki brunet doskonale będzie pasował do subtelnej Doroty. Chociaż początkowo małżonkowie dogadywali się świetnie, to z czasem przyszły kłótnie i nieporozumienia. Dorota i Piotr wielokrotnie dawali swojej relacji szanse, ostatecznie jednak zdecydowali, że rozwód będzie najrozsądniejszym wyjściem. Ponad rok od emisji siódmej edycji show, Sadowski przyznał, że jest w nowym związku.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał, że początek 2023 roku był dla niego bardzo intensywny. Sadowskiemu doskonale idzie w pracy, ale nie narzeka również na to, jak układa się jego życie miłosne. Przyznał, że od niedawna rozwija pewną znajomość... " U mnie w sumie tradycyjnie wszystko dobrze, żeby nie powiedzieć super. W pracy awans i podwyżka. Skończyłem niedawno remont mieszkania, udało się zmienić auto na nowsze, buduję też sobie powoli nową relację, więc można powiedzieć, że w 2023 rok wszedłem z buta. Żeby tylko jeszcze dopisało zdrowie, bo mam nadzieję na jakiś fajny wyjazd w tym roku. Od dwóch lat nie udało się porządnie wypocząć i fajnie by było to wreszcie nadrobić" - mówił Piotr w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl.

Internauci obserwujący Piotra w mediach społecznościowych mieli okazje zobaczyć go niedawno w towarzystwie tajemniczej kobiety. Były mąż Doroty z uśmiechniętą brunetką spędzał letni, leniwy weekend. Czyżby dziewczyna była nową wybranką Sadowskiego, o której mówił w wywiadzie sprzed kilku miesięcy? Bardzo prawdopodobne, jednak dotąd uczestnik siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie potwierdził tej informacji. Pozostaje nam więc czekać na kolejne tropy...

