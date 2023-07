Grzegorz Krychowiak podobnie do kolegów z reprezentacji inwestuje majątek w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Z końcem stycznia 2022 roku za pośrednictwem Twittera zdradził, że spełnił ogromne biznesowe marzenie i wraz z Jackiem Jaroszewskim (lekarz kadry, ortopeda) oraz Pawłem Bambrem (fizjoterapeuta piłkarzy) otworzyli klinikę pod Poznaniem. Z kolei prezesem spółki został brat sportowca Krzysztof Krychowak. Teraz media obiegły niepokojące wieści.

Grzegorz Krychowiak pozbawiony praw do własnej spółki

Grzegorz Krychowiak nie krył podekscytowania związanego z otwarciem MedKliniki. W projekt miał zainwestować około trzech milionów złotych i zaangażował w niego osoby, z którymi współpracował od dawna. Byli pewni, że klinika przyniesie im niezłe zarobki. Niestety, wspólnicy w pewnym momencie zaczęli sobie zarzucać niedotrzymywanie umów i jak donosi Onet, doszło do konfliktów.

Między wspólnikami zaczęło dochodzić do konfliktów. Obie strony zarzucały sobie niedotrzymywanie umów, nagłe zmiany planów i podejmowanie decyzji bez wcześniejszych ustaleń. Z czasem animozje i wzajemne oskarżenia przerodziły się w otwartą wojnę - podaje Onet.

Co więcej, wspólnicy Grzegorza Krychowiaka postanowili pozbyć się jego brata z zarządu spółki, tak aby całkowicie stracili nad nią kontrolę. W tym celu sprzedali wszystkie akcje dyrektorowi sportowemu Warty Poznań Tadeuszowi Fajferowi, które mieli później kupić. Powołano również nowych członków.

Najpierw pan Jaroszewski w tajemnicy odwołał Krzysztofa Krychowiaka z zarządu spółki, a następnie powołał w jego miejsce swoją żonę Joannę oraz Pawła Bambera. Następnie nowy zarząd dokonał sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce prowadzącej klinikę niejakiemu Tadeuszowi Fajferowi. Kwota transakcji wyniosła… pięć tys. zł, choć my wartość spółki szacujemy na kilka mln zł - mówi mecenas Marcin Witkowski.

Grzegorz Krzychowiak złożył zawiadomienie do prokuratury

"To była zaplanowana z premedytacją akcja, która miała na celu pozbawić Grzegorza Krychowiaka kontroli nad spółką, a tym samym pozbawić go zysków z inwestycji w klinikę oraz utrudnić dochodzenie zwrotu udzielonych przez niego pożyczek" - dodaje prawnik Krychowiaka. Według informacji, do których dotarł Onet Grzegorz Krychowiak złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie art. 296 Kodeksy Karnego o wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym. Sprawą ma się zająć prokuratura. Zdjęcia Grzegorza Krychowiaka znajdziesz w naszej galerii na górze strony.