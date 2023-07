Andrea Evans nie żyje. Amerykańska aktorka miała 66 lat. O jej śmierci poinformował w rozmowie z "People" menadżer gwiazdy Nick Leicht. Okazuje się, że zmarła 9 lipca w swoim domu w Pasadenie. Ostatnie miesiące życia poświęciła na walkę z rakiem piersi. W Polsce najbardziej znana jest z roli Tawny Moore w "Modzie na sukces".

Kariera Andrei Evans. Stalker chciał ją zabić

Jeszcze niespełna miesiąc temu, bo 18 lipca, Andrea Evans obchodziła 66. urodziny. Jej kariera rozpoczęła się od konkursów piękności. Pierwszą dużą rolą był angaż w operze mydlanej "Tylko jedno życie", gdzie wcielała się w Tinę. Za swoją postać była nawet nominowana do nagrody Emmy. Następnie w latach 1983-1984 grała Patty Williams w "Żarze młodości". W 1990 roku Andrea niespodziewanie zrezygnowała z aktorstwa na niespełna dekadę. Po latach wyznała, że wyjechała wtedy w sekretne miejsce, aby uciec przed uporczywym prześladowcą. Stalker posunął się nawet do włamania do studia ABC w Nowym Jorku, gdzie nagrywała jeden z seriali, z zamiarem zabicia jej. "To mnie na zawsze zmieniło" - mówiła w 2008 roku w "People".

Zagrała w 152 odcinkach "Mody na sukces"

W 1999 roku Andrea Evans czuła się już na tyle bezpiecznie, że dołączyła do obsady popularnej na całym świecie "Mody na sukces", do której zdjęcia powstają w Los Angeles. W operze mydlanej o Forresterach, Evans grała Tawny Moore. Ostatni raz widzowie zobaczyli ją tam w 2011 roku. Jej bohaterka dała się poznać jako kobieta, która posunie się do każdej intrygi, byle tylko utrzymać się z córką w świecie bogatych projektantów mody.

Życie rodzinne zmarłej Andrei Evans

Inną ważną produkcją Andrei Evans było "Passions", gdzie jako Rebecca pojawiała się w latach 2000-2007. Jeśli chodzi o życie rodzinne, aktorka była krótko żoną gwiazdy "Tylko jednego życia", Wayne'a Masseya, którego poślubiła w 1981 roku. 10 stycznia 1998 roku Evans wyszła za mąż za adwokata Steve'a Rodrigueza. Para adoptowała córkę Kylie w 2004 roku.

