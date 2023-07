Edyta Górniak jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wokalistka ma na koncie wiele przebojów, których teksty wszyscy znamy do dziś. W dodatku podbiła nie tylko nasz kraj, ale dała poznać swój talent również na świecie. Pokazał to Konkurs Piosenki Eurowizji, na którym artystka zajęła drugie miejsce w 1994 roku. Okazuje się, że gwiazda nie zakończyła swojej międzynarodowej kariery i po cichu szykuje kolejny projekt za granicą. Wiąże się to jednak z przeprowadzką do Wielkiej Brytanii.

Edyta Górniak szuka mieszkania w Wielkiej Brytanii. Gwiazda coś planuje

Chociaż od wydania ostatniego albumu piosenkarki minęło już ponad dziesięć lat, to wynagradza to kolejnymi singlami. Jednak oddani fani wciąż czekają na coś więcej. Jak donosi "Super Express", mogą się niedługo doczekać, ponieważ u divy mają się urywać telefony. Według gazety propozycje zawodowe mają płynąć przede wszystkim z Wielkiej Brytanii. W związku z tym gwiazda będzie musiała często bywać w Londynie. Zdecydowała się ułatwić sobie logistykę tego przedsięwzięcia i zaoszczędzić na hotelach, wynajmując po prostu jakiś dom.

Edi cały czas ma sentyment do Wielkiej Brytanii. Chętnie tam wraca. Ma tam swoje ulubione miejsca, studia nagraniowe, ale i restauracje. Uruchamia w Wielkiej Brytanii biuro, które będzie zajmować się jej karierą i chce tam pomieszkiwać - powiedział jeden ze współpracowników Górniak.

Edyta Górniak jest prawdziwą obywatelką świata. Więcej zdjęć gwiazdy, również z podróży, znajdziecie w galerii.

Domy Edyty Górniak. Nigdy nie chciała niczego na stałe

Niektórzy mogą się zdziwić wiadomościami o poszukiwaniach nieruchomości przez Edytę Górniak, ponieważ gwiazda niedawno co ogłosiła, że wyzbywa się własności. Piosenkarka postanowiła przejść na niemalże koczowniczy tryb życia.

Już nie chcę mieć domu w Polsce. Mieszkam tylko w hotelach. Oddałam mój domek w górach na wynajem. Będę tam wracać, bo to jest najpiękniejsze miejsce w Polsce, jakie poznałam. Ale ja chyba jednak muszę czuć się wolnym ptakiem. (...) To jest na pewno to moje cygańskie serce - wyznała.

Jednak jest jedno miejsce na ziemi, które wokalistka niejednokrotnie nazywała "drugim domem". Mowa tutaj o Tajlandii, do której bardzo chętnie lata. W dodatku w Azji podjęła się nauki jogi. Pobiera także lekcje z zakresu medycyny chińskiej. Wydawać by się mogło, że Londyn jest zupełnym przeciwieństwem ulubionej lokalizacji Górniak, ale ta przez lata pomieszkiwała już w stolicy Wielkiej Brytanii, więc wie, z czym to się je.