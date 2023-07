Mimo że od zakończenia "Gotowych na wszystko" minęło już 11 lat, fani serialu nie zapominają o głównych gwiazdach serialu, czego ciągle dają dowód w mediach społecznościowych. Jedną z ważnych postaci produkcji jest Mary Alice Young, w którą wcielała się Brenda Strong. Obecnie jej profil na Instagramie obserwuje ponad 106 tys. użytkowników. Właśnie tam gwiazda napisała o tym, co ją ostatnio spotkało na plaży.

Co słychać u Brendy Strong, czyli Mary Alice z "Gotowych na wszystko"?

Brenda Strong w 2023 roku skończyła 63 lata. Ostatnio w telewizji jej na lekarstwo i póki co nie zapowiada się, by gościła regularnie w domach milionów fanów na całym świecie, jak za czasów pracy w "Gotowych na wszystko". Na szczęście dzięki Instagramowi można wiedzieć, co u niej słychać, czy przekonać się jak wygląda i stwierdzić, czy zmieniła się bardzo od czasu, gdy przestała grać Mary Alice Young. Ostatnio aktorka zamieściła zdjęcia z nowymi znajomymi, których poznała na plaży i opowiedziała o ich bezcennej pomocy.

Nieznajomi uratowali ją z opresji

Nie wiadomo jak skończyłaby się ta historia, gdyby nie bezinteresowna pomoc nieznajomych. "Poznaj Anne i Tony'ego z Baltimore. Dziś rano uratowali mi życie, kiedy spacerowałem z Hapi po plaży. Pod koniec naszego spaceru dotarliśmy do naszego samochodu. Nie chciał się otworzyć, co oznacza, że gdzieś na plaży zgubiłam do niego kluczyki" - zaczęła niedawno swoją opowieść na Instagramie Brenda Strong. Na szczęście, gdy sytuacja wydawała się beznadziejna, gwiazda "Gotowych na wszystko" mogła skorzystać z pomocy nieznajomych. Czy ją poznali? Trudno powiedzieć, bo jej twarz zasłaniały duże okulary i kapelusz, a jednak od czasu zakończenia słynnego serialu minęło już 11 lat.

Gdy zaczęłam podążać za swoimi śladami, zobaczyłam fajną parę, leżącą na ręcznikach przy wejściu. Wspomniałam, że jakby ktoś pytał o zgubione kluczyki do auta, to są moje i by mieli oczy szeroko otwarte. Oni zamiast po prostu zostać na ręcznikach, sami przyłączyli się do poszukiwań kluczy. I to bez mojej wiedzy, gdy odtwarzałem swoje kroki. W końcu Anne je znalazła! Jestem taka wdzięczna za tych wspaniałych ludzi! Głęboka wdzięczność za dobrych ludzi i miłe czyny! - napisała szczęśliwa aktorka.

Brenda Strong Fot. instagram.com/strongbrenda