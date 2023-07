Nicola Peltz rok temu wyszła za Brooklyna Beckhama, z którym układa sobie szczęśliwe życie. Krótko po ślubie media zaczęły donosić, że nie ma jednak ona najlepszych relacji z jego rodziną, a szczególnie Victorią Beckham. Ponoć miały się o coś pokłócić, a w odwecie Beckhamowie nie zostali usadzeni przy głównym stole podczas wesela. Co jakiś czas jednak publikują wspólne zdjęcia i wygląda na to, że część rodziny Brooklyna jest wyjątkowo blisko z Nicolą. Jego młodsza siostra zrobiła z nią sobie nawet tatuaż.

Młodsza siostra Brooklyna Beckhama skończyła 12 lat

Beckhamowie mieli ostatnio ważny powód do świętowania. Ich najmłodsza córka Harper Beckham właśnie skończyła 12 lat. Z tej okazji Nicola Peltz opublikowała uroczy wpis, w którym wyznała, że traktuje ją jak młodszą siostrę. Widać, że są ze sobą bardzo blisko.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mojej małej siostrzyczki Harper. Jesteś najwspanialszą dziewczynką. Jestem szczęściarą, że mam cię w moim życiu. Kocham cię bardziej niż myślisz! - pisała Nicola Peltz na Instagramie.

Nicola Peltz zrobiła sobie tatuaż z młodszą siostrą Brooklyna Beckhama

Nicola Peltz do wpisu zamieściła serię zdjęć, do których pozowała z Harper. Uwagę zwraca jednak to, na którym obie odsłoniły tatuaże. Można zauważyć, że obie ozdobiły swoje ciała motylami. Nie wiadomo jednak czy malunek na skórze 12-latki jest prawdziwy, choć trzeba przyznać, że wygląda dość realistycznie. "Czy zawsze możemy pasować do siebie?" - dodała modelka. Więcej zdjęć Nicoli Peltz i Harper Beckham znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

