Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Te suknie ślubne szczęścia nie przyniosły

Sezon ślubny w pełni. Warto więc przy tej okazji przypomnieć sobie wyjątkowe ślubne suknie, które jednak szczęścia do grobowej deski nie przyniosły. Niektóre były zachwycające, inne mocno dyskusyjne.

Była piękna, biała kreacja, ale mąż związał się z sąsiadką

Na ślubie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego zjawiła się prawdziwa śmietanka towarzyska. Antoni, który do tej pory prowadził raczej hulaszczy tryb życia, ponoć wreszcie dojrzał, ustatkował się i był gotowy na nowy etap. Joanna Opozda miała tego dnia na sobie aż dwie kreacje, ale złośliwi już w dniu uroczystości nie wróżyli parze dobrze. Wkrótce po ślubie aktorka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Aktor nie wytrwał w wierności nawet do narodzin syna. Jeszcze przed szczęśliwym rozwiązaniem gruchnęła wiadomość, że zostawił żonę dla sąsiadki. Tego, co działo się później medialnie w kontekście tej pary, nie wymyśliliby nawet scenarzyści "Mody na sukces".

Joanna Opozda, Antoni Królikowski Fot. KAPiF

Nietypowa kreacja, ślub i dwoje dzieci. Teraz rozmawiają głównie przez prawników

Powróćmy na moment do połowy lat 90. Wówczas na ślubnym kobiercu zdecydowali się stanąć młodzi dziennikarze, Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski. Wkrótce miała ich czekać telewizyjna kariera, a oni byli zakochani i pełni nadziei. Na zdjęciach sprzed lat rzuca się w oczy nad wyraz oryginalna sukienka, którą zdecydowała się założyć kobieta petarda. Wianek z róż na głowie, asymetria, kolorowe paski i wzory na kreacji - nietypowe, zwłaszcza w przypadku ślubu kościelnego. Szczęście trwało przez 24 lata. Małżonkowie doczekali się dwóch synów. Niestety potem Smaszcz wyznała, że nie mogła liczyć na wsparcie męża w trakcie choroby. Rozwód nastąpił w 2020 roku, a dwa lata później Paulina Smaszcz zdecyduje się ujawnić publicznie, że jej były mąż jest związany z Katarzyną Cichopek. Wybuchła medialna wojna, której nikt się nie spodziewał. Od tamtej pory rozmawiają głównie za pośrednictwem prawników i mają sobie sporo do zarzucenia.

Paulina Smaszcz, Maciej Kurzajewski Fot. East News

Pozostając na moment przy temacie Macieja Kurzajewskiego, nie można nie wspomnieć o ślubie jego obecnej zawodowej i prywatnej partnerki. Katarzyna Cichopek swojego przyszłego męża poznała na planie "Tańca z Gwiazdami". Zaiskrzyło i to na oczach milionów telewidzów. Za Marcina Hakiela wyszła we wrześniu 2008 roku. Przysięgali sobie w Zakopanem. Gwiazda "M jak miłość" tego dnia miała na sobie okazałą ślubną suknię z gorsetową górą i dużą ilością falban. Pogoda nie dopisała, więc Cichopek musiała założyć także biały sweterek. Przez lata uchodzili za zgrane małżeństwo. Wspólnie wychowywali dwójkę dzieci. Informacja o ich rozstaniu dla wielu była prawdziwym szokiem. W wywiadzie u Aleksandry Kwaśniewskie tancerz będzie mówił potem, że żona chciała więcej wolności. Okazało się, że ta wolność ma imię. Ponoć gwoździem do trumny tej relacji było, o ironio, nagranie programu "Czar par". To tam Maciej Kurzajewski miał się zauroczyć "panią Kasią", o czym donosiła Paulina Smaszcz. Jak wiemy, dopiął swego.

Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

Problematyczny dekolt i intercyza. Liszowska nie mogła liczyć na miliony męża

Duża liczba falban nie przyniosła też szczęścia Joannie Liszowskiej. W 2010 roku aktorka i piosenkarka poślubiła szwedzkiego milionera Olę Sernekę. Pobrali się w Bydgoszczy, a suknia ślubna gwiazdy wzbudziła wiele kontrowersji. Wszystko przed dekolt w kształcie serca. W komentarzach wybuchła burza, że został źle uszyty i powinien być bardziej usztywniony. Złośliwi mówili też, że ta kreacja przypomina spadochron bądź też zaspę śnieżną. Nie tylko suknia była błędem aktorki. Przed ślubem podpisała intercyzę, dlatego też nie mogła liczyć na miliony męża po rozwodzie. Rozstanie nastąpiło w 2019 roku.

Joanna Liszowska Fot. Krzysztof Szatkowski/ Agencja Wyborcza

Doda marzyła o szczęśliwym małżeństwie. Skończyło się na prokuraturze

O szczęśliwym małżeństwie długo marzyła Doda. Miała za sobą rozwód z Radosławem Majdanem. W wywiadach mówiła o niewierności byłego męża. Kolejni partnerzy też ją zawodzili. Przełomem miał być związek z producentem filmowym Emilem S. Obiecywał złote góry, ale nie wspomniał, że są ogarnięte za pieniądze inwestorów, z którymi się nie rozliczał. Tymi wątkami zajmuje się prokuratura. My skupmy się na ślubie, który odbył się w hiszpańskiej Marbelli. Tego dnia Doda miała na sobie dwie kreacje. Rezolutna piosenkarka postanowiła upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i przy okazji nagrać teledysk do piosenki "Miłość na etat". O swoich ślubnych kreacjach opowie później w programie Izabeli Janachowskiej. Niestety już na początku małżeństwa zaczęły wychodzić na jaw przekręty męża. Gwiazda musiała tłumaczyć się w prokuraturze. Rozstali się w atmosferze skandalu i wzajemnych oskarżeń. Doda wyzna później, że toksyczna relacja wywołała u niej depresję i w efekcie konieczne były sesje terapeutyczne.

Doda Fot. YouTube/TheDodaTV screen

Luksusowy ślub Wiśniewskiego i Mandaryny. Trzydzieści tysięcy brylancików, lodowe trony i dwa miliony złotych

Kwestia ślubów Michała Wiśniewskiego to obszerny temat na osobny artykuł. Jednak pomysł, żeby ożenić się z Mandaryną w zimowej scenerii, wśród lodowych rzeźb i szwedzkiego chłodu, był nad wyraz oryginalny. Sama ceremonia kosztowała blisko dwa miliony złotych. Całość transmitowała stacja TVN, która nadawała wówczas program "Jestem jaki jestem". Mandaryna miała na sobie suknię z trzydziestoma tysiącami brylancików i ozdobne pióra we włosach. Po składaniu przysięgi małżonkowie zasiedli na lodowych tronach. Niestety miłość też okazała się jakby z lodu i szybko się skończyła. Wiśniewski jednak bardzo polubił tego rodzaju uroczystości. Przysięgał będzie jeszcze wiele razy. Ślubne kreacje, które szczęścia nie przyniosły znajdziecie też w galerii na górze strony.

Mandaryna, Michał Wiśniewski Fot. YouTube/MichalWisniewski screen