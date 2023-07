"Rolnik szuka żony". Ada na zdjęciu od fryzjera. Wielka przemiana przed ślubem

Adrianna Jasieczek zyskała popularność dzięki udziałowi w dziewiątej edycji hitowego show Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony". Prowadzony przez Martę Manowską program pomaga rolnikom z całego kraju znaleźć swoją drugą połówkę. Udało się to także Adzie, która została zaproszona do gospodarstwa przez Michała Tyszkę. Chociaż nie wszyscy wierzyli, że związek 20-latki i rolnika przetrwa próbę czasu, oni postanowili iść o krok dalej. Niedługo odbędzie się ślub. Panna młoda zaczęła przygotowania od wizyty u fryzjera.

REKLAMA

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony 9". Ada pochwaliła się efektami wizyty w salonie fryzjerskim

Chociaż Ada z "Rolnik szuka żony" nie planuje raczej rozpoczęcia kariery influencerki, to jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 70 tysięcy osób. Uczestniczka programu chętnie chwali się tam urywkami z życia, a w ostatnim czasie, często porusza kwestię weselnych przygotowań. Ostatnio pochwaliła się małą metamorfozą.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin przeszła drastyczną metamorfozę. Miała powód

Kobieta wybrała się do salonu fryzjerskiego, gdzie oddała się w utalentowane ręce i wyszła z nowym kolorem na głowie. Jasieczek zdecydowała się rozjaśnić swoje blond włosy, aby zmienić co nieco ich odcień. Odświeżone, chłodniejsze pasma idealnie do niej pasują.

Jak wam się podoba nowy kolor włosów Ady z "Rolnik szuka żony"? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

Ada z 'Rolnik szuka żony' fot. instagram/sabatuiwony

Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" szykują się do ślubu. Ceremonia już niedługo

Młoda para nie podała publicznie daty, kiedy odbędzie się ich wielki dzień, ale patrząc po tym, jak intensywnie trwają przygotowania, jest to już tuż-tuż. Ada w mediach społecznościowych pokazywała ostatnio zaproszenia ślubne, relację z wieczoru panieńskiego oraz efekty próbnego makijażu. Ma również wybraną suknię, o czym opowiadała w "Pytaniu na śniadanie". "Suknia wybrana, wesele to raczej w stylu glamour. Na początku miała być stodoła, w takim wiejskim stylu, ale logistycznie byłoby to cięższe do ogarnięcia" - mówiła.

"Rolnik szuka żony". Kamila rusza na imprezę. "Pieczary zostawiam, ale telefon płonie"

Natomiast Michał w telewizyjnym wywiadzie zdradził więcej szczegółów na temat wesela. Wyjawił przy tym, że postanowili zerwać z tradycją i zorganizować uroczystość w jego okolicy. "U nas zawsze było tak, że to młody jedzie do młodej i tam się odbywał ślub. Jednak jest ta bariera odległości, bo dzieli nas 300 km. Z moich okolic dużo rodzin ma gospodarstwo i nie mogliby sobie wyjechać na te dwa dni i zostawić zwierzęta. Stwierdziliśmy, że lepiej będzie właśnie zrobić tutaj" - tłumaczył. Ślub odbędzie się więc na jego rodzinnym Podlasiu. Będzie to też dość duża impreza, gdyż Ada i Michał zaprosili około 200 gości.