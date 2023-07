Agnieszka Woźniak-Starak jest właścicielką dwóch domów. Znaczną część roku spędza w podwarszawskim Konstancinie, gdzie uwiła sobie stylową posiadłość. Wolne chwile uwielbia jednak spędzać z dala od zgiełku w domu na Mazurach. Ma tam piękny ogród.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak o sobie z przeszłości: Jak ci rodzice mieli ze mną ciężko

Agnieszka Woźniak-Starak chwali się ogrodem

Miłość do mazurskiego klimatu w przypadku Agnieszki Woźniak-Starak nie jest przypadkowa. Regularnie odwiedza tutaj miejscową stajnię Karoliny Ferestien-Kraśko, z która chętnie wybiera się na przejażdżki konne. To jednak niejedyna rzecz, która je połączyła. Kiedy dziennikarka urządzała ogród, mogła liczyć na jej ogromną pomoc w postaci przekazania kontaktu do koleżanki, która specjalizuje się w ogrodnictwie. Dzięki temu może się cieszyć świeżymi owocami i warzywami o każdej porze roku. Na zdjęciach publikowanych na Instagramie dostrzegamy dorodne zielone grządki oraz szklarnie. "Jest tego tyle, że rozważam otwarcie jakiegoś lokalnego straganu" - pisała niegdyś na Instagramie. Nie zabrakło również pięknych kwiatów. W tle dostrzegamy kamienistą ścianę, która dodaje całości niesamowitego klimatu.

Ogród Agnieszki Woźniak-Starak Instagram @aga_wozniak_starak

Mieszkanie Wieniawy ocieka luksusem. W łazience złoto, na tarasie egzotyka

Agnieszka Woźniak-Starak w ogrodzie zadbała o każdy szczegół

Agnieszka Woźniak-Starak, projektując ogród, nie zapomniała o niczym. Jest w nim oczko wodne z małym mostkiem i stylową ławką. Na pierwszy plan wysuwa się również dość spory basen, który z pewnością świetnie się sprawdza podczas upałów. Dookoła otaczają ją drzewa. Więcej zdjęć ogrodu Agnieszki Woźniak-Starak znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Ogród Agnieszki Woźniak-Starak Instagram @aga_wozniak_starak