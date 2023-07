Margot Robbie promuje teraz film "Barbie", który od 21 lipca będzie można zobaczyć w polskich kinach. Z tej okazji znana aktorka oddaje właśnie hołd słynnej lalce i jej fanom. Jej ostatnie stylizacje Versace, którymi pochwaliła się na premierze produkcji w Korei, inspirowane były serią lalek z 1985 roku. Australijska gwiazda wyglądała zupełnie jak słynna zabawka. W innych krajach również stara się być jak ona.

Margot Robbie jak lalka Barbie z lat 80. w pracy

Margot Robbie tak dobrze czuła się w roli Barbie, że na imprezach związanych z promocją filmu, niemalże nie wychodzi z roli. Kilka dni temu zainspirowała się serią lalek Mattel "Day to Night" z 1985 roku. Najpierw aktorka pokazała się w wersji "do pracy". Założyła na siebie retro garnitur Versace, do którego dobrała olśniewającą kopertówkę Judith Leiber, imitującą wielki telefon komórkowy z lat 80. Uwagę zwracała też jej mini torebka Versace La Medusa w stylu lalki Barbie i biały kapelusz.

Stylizacja w stylu Barbie na imprezę

Na jednej stylizacji w stylu Barbie, Margot nie poprzestała. Aby zrobić jeszcze większe wrażenie na znawcach Barbie, tego samego wieczoru przebrała się w mniej zobowiązującą kreację, w której słynna zabawka mogłaby spokojnie udać się na zabawę. Aktorka na drugie wyjście na ściankę założyła błyszczącą, różową sukienkę z warstwową, tiulową spódnicą, która pochodziła również od Versace.

Inne inspiracje lalkami Barbie

Tymczasem w Sydney, Margot Robbie nawiązała do pierwszej lalki Barbie, która została wydana w 1959 roku. Aktorka miała tam ostatnio na sobie czarno-białą minisukienkę w paski marki Hervé Léger, jako hołd dla czarno-białego stroju kąpielowego w paski oryginalnej lalki. Zaś różowa kreacja z dopiętymi gwiazdkami to hołd dla lalki z 1992 roku z serii "Earring Magic". Więcej stylizacji Margot inspirowanych swoją bohaterką znajdziesz w galerii na górze strony.

Fabuła filmu "Barbie"

Film "Barbie" opowiada o lalce, która przechodzi kryzys egzystencjalny. Znana na całym świecie zabawka zostaje wygnana z Barbielandu za to, że nie jest wystarczająco doskonała. Odtąd będzie doświadczać pełnego niesamowitych przygód prawdziwego życia razem z Kenem, w którego wciela się Ryan Gosling.