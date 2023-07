Krystyna Janda pełni funkcję dyrektorki artystycznej w dwóch prywatnych teatrach, Och-Teatrze i Teatrze Polonia. Aktorka od lat boryka się z trudnościami w finansowaniu placówek przede wszystkim z powodu przymusowego zamknięcia w czasie pandemii. Sytuacji nie poprawiły szalejąca inflacja i nieustannie rosnące ceny energii. W 2022 roku Janda opublikowała apel do obserwatorów na Instagramie. "Nasze statystyki i deficyt. Ludzie, ratunku! Kupujcie bilety!" - pisała. Kilka dni temu "Super Express" przyłapał Jandę w dziurawych butach. Spekulowano, że oszczędza na sobie, ponieważ ma problemy finansowe. Artystka zapewnia, że u niej wszystko dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Janda: Wielokrotnie zwracałam uwagę w sklepie tym, którzy nie noszą maseczek

Krystyna Janda żartuje z dziurawych butów

Artystka w wywiadzie dla "Newsweeka" przyznała, że żyje skromnie. "Jak kupię bochenek chleba, to go dzielę i zamrażam. Na tydzień wystarcza. Ale ceny rosną". "Super Express" przyłapał ją ostatnio, jak chodzi po mieście w dziurawych mokasynach. Wiązano to ze słabą sytuacją finansową Jandy. Jak się jednak okazuje gwiazda świetnie sobie radzi. Udowodniła to postem na Instagramie.

Matka Beyonce została okradziona. Tina Knowles straciła ogromne pieniądze

"Na Lazurowym przyszłam po buty" - podpisała zdjęcie Janda. Na fotografii widać artystkę w czarno-białej spódnicy, białej koszuli, chuście na głowie, okularach przeciwsłonecznych i japonkach na stopach. Gwiazda wyjechała na Lazurowe Wybrzeże. Miejsce znane z luksusowych sklepów, często odwiedzane przez najbogatszych ludzi na świecie. Krystyna Janda spaceruje po ekskluzywnym centrum handlowym. Jak widać, nie ma co się martwić o fundusze i obuwie artystki.