Anna i Robert Lewandowscy mają za sobą wyjątkowy weekend. Z okazji dziesiątej rocznicy zorganizowali huczne drugie wesele we włoskim klimacie, podczas którego odnowili przysięgę małżeńską. Z relacji zamieszczonej w mediach społecznościowych wiemy, że ten czas spędzili w niesamowitej atmosferze wśród najbliższych. Na liście gości znaleźli się również Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Opublikowali zdjęcia z przyjęcia.

Zofia Zborowska bawi się na weselu Lewandowskich

Weekend u Lewandowskich właśnie dobiegł końca, a ich goście zaczęli się dzielić relacją z dwudniowej imprezy. Na Instagramie Zofii Zborowskiej ukazała się karuzela zdjęć i filmów, na której mogliśmy zobaczyć ją wraz z mężem i młodą parą. W dniu wesela żona Andrzeja Wrony postawiła na długą maxi z rozcięciem o motywie zebry oraz sandałki na obcasie. Z kolei na poprawinach zaprezentowała się w różowym krótkim topie.

Zofia Zborowska zachwala imprezę u Lewandowskich

Już same nagrania, na których Zofia Zborowska tańczy i śpiewa w rytm włoskiej muzyki na żywo, świadczą o tym, że świetnie się bawiła. Nic dziwnego. Celebrytka pokusiła się o krótki wpis, z którego wynika, że Lewandowscy to prawdziwi mistrzowie jeśli chodzi o organizację imprez.

"Cóż to były za przepiękne dwa dni. Sto lat młodej parze. Dziękujemy za zaproszenie! PS Oj ,wy to umiecie w imprezy" - pisała Zofia Zborowska. Z kolei Andrzej Wrona dodał: "Z tak imprezową ekipą przyjaciół i rodziny to powinni robić miesięcznice. Było najlepiej" - czytamy. Więcej zdjęć ze ślubu "Lewych" znajdziesz w naszej galerii na górze strony.