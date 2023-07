Prezydent Joe Biden i król Karol III spotkali się w poniedziałek 10 lipca po raz pierwszy od wstąpienia brytyjskiego monarchy na tron. Amerykański prezydent odwiedził zamek Windsor. Przywitanie odbyło się z całą pompą i ceremoniałem. Przywódcy krajów spotkali się, aby dyskutować na temat klimatu.

Zobacz wideo Król Karol III spotkał się z prezydentem Zełenskim

Biden przyjechał do Londynu, aby porozmawiać o klimacie

Jak podaje CNN, Joe Biden przybył na inspekcję gwardii honorowej złożonej z Kompanii Księcia Walii Gwardii Walijskiej z setkami umundurowanych żołnierzy i jej orkiestrą wojskową. Zagrano "God Save the King" po przybyciu monarchy i "The Star-Spangled Banner" po wejściu Bidena. Spotkanie z królem Karolem III będzie uważnie obserwowanym momentem. Zarówno dla monarchy, jak i prezydenta ochrona klimatu stała się priorytetem. Biden nazwał zmiany klimatyczne "egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkiej egzystencji, jaką znamy". A wiadomo, że Karol III od dawna ma na uwadze środowisko. Prezydent Stanów Zjednoczonych nazywał poniedziałkowe spotkanie okazją do "pogłębienia osobistej więzi" i "wykorzystania ich wspólnego zainteresowania i próbą napędzania postępu klimatycznego i działań na rzecz klimatu". Więcej zdjęć z wydarzenia znajdziecie w galerii u góry strony.

Biden ma ogromny szacunek dla zaangażowania króla w szczególności w kwestię klimatu. Był wyraźnym głosem w tej sprawie, a co więcej, był aktorem - kimś, kto zmobilizował działania i wysiłki. Prezydent podchodzi do tego z ogromną życzliwością - powiedział Jake Sullivan, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego.

Joe Bieden, król Karol III Fot. Susan Walsh / AP Photo

Joe Bieden już gościł w zamku Windsor

Obecna wizyta to druga podróż Bidena do zamku Windsor od czasu objęcia urzędu. Prezydent spotkał się z królową Elżbietą II w czerwcu 2021 roku. Prezydent powiedział wówczas, że królowa chciała poznać informacje o prezydencie Rosji Władimirze Putinie, z którym Biden spotkał się w Szwajcarii kilka dni przed ich wizytą, oraz o prezydencie Chin Xi Jinpingu. Biden powiedział, że żałuje, że nie mógł dłużej porozmawiać z królową. "Była bardzo hojna" - powiedział dziennikarzom.