Sofia Vergara to znana aktorka kolumbijskiego pochodzenia. Gwiazda zrobiła ogromną karierę w Stanach Zjednoczonych, gdzie wystąpiła w wielu filmach i serialach. Wyróżniła się szczególnie dystansem do siebie i ciekawym poczuciem humoru. Nie da się także ukryć, że Vergara zachwyca urodą. Jak się okazało, niedawno aktorka miała duży powód do świętowania. Docenili ją fani w mediach społecznościowych. Na jej profilu ukazało się wyjątkowe zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek obchodziła 45. urodziny

Sofia Vergara ma powód do radości. To jej kolejny sukces

Sofia Vergara zyskała ogromną popularność, szczególnie dzięki rolom w takich produkcjach jak "Gorący pościg" czy "Współczesna rodzina". Oprócz tego aktorka regularnie dodaje zdjęcia za pomocą mediów społecznościowych, gdzie komunikuje się z fanami. Niedawno postanowiła opublikować zdjęcie z wakacji we Włoszech. 51-latka zachwyciła kadrem w kostiumie kąpielowym, pozując z nieziemskim widokiem. W tle rozpościerały się jasnoniebieskie wody Morza Śródziemnego.

Agnieszka Kotońska zapozowała w bikini. Pochwaliła się opalenizną. Fani: Dziwnie

Nie był to jednak zwykły post. Okazało się, że liczba obserwujących na profilu na Instagramie dobiła do 30 milionów. "30 000 000 obserwujących!! Dziękuję wam wszystkim! Dziękuję, że zawsze jesteście przy mnie! Dziękuję, że zawsze wspieracie mnie we wszystkim, co robię! Buziaki z Włoch" - napisała pod zdjęciem.

Sofia Vergara od lat zachwyca urodą. Więcej jej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Fani gratulują kolumbijskiej gwieździe

Poza ogromną popularnością w mediach społecznościowych Vergara może też się pochwalić wieloma wiernymi fanami. Pod postem, który zamieściła na Instagramie, szybko zaczęły się pojawiać pełne zachwytu komentarze. Ich autorzy przede wszystkim gratulowali gwieździe osiągnięcia okrągłej liczby obserwatorów.

Uczestnik "AGT" pokazał za dużo na scenie. Miny jurorów bezcenne

Jednak część wpisów dotyczyła też wyglądu aktorki. Sporo komentujących chwaliło nienaganną sylwetkę Vergary, która prezentowała się oszałamiająco w neonowym kostiumie kąpielowym. "Najpiękniejsza kobieta we wszechświecie", "Poza tym, że jesteś piękna, to wydajesz się również bardzo autentyczną osobą" - słodzili internauci. Jedna z użytkowniczek napisała nawet żartobliwie: "Serio, Sofia, powiedz mi co jesz".