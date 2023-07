Niespełna dwa tygodnie temu Madonna przeżyła ciężkie chwile. Artystka została znaleziona nieprzytomna w domu. Według doniesień mediów na miejscu szybko znalazły się osoby, które rozpoczęły akcję ratunkową i wstrzyknęły jej lek opioidowy Narcan mający na celu wstrzymanie wstrząsu septycznego. W związku z tymi traumatycznymi przeżyciami artystka właśnie podjęła decyzję związaną z dziedzictwem muzycznym.

Madonna zabezpieczyła artystyczny dorobek

Wstrząs septyczny mógł doprowadzić do niewydolności narządów, a nawet śmierci artystki. Na szczęście Madonna szybko znalazła się pod opieką służb ratowniczych, a ci przetransportowali ją na OIOM. Okazuje się, że to tej pory nie podjęła decyzji dotyczącej tego, kto przejmie prawa do jej dziedzictwa muzycznego. Według doniesień The Sun nie chciałaby, aby osoby z branży zarabiały na jej wizerunku i po śmierci zaserwowali fanom trasę z hologramem.

Hologramowa trasa koncertowa Whitney Houston została skrytykowana przez krytyków, a Madonna nie pozwala, by żądni pieniędzy szefowie zrobili jej to samo - podaje źródło The Sun.

Madonna podzieliła majątek między bliskich

Madonna dzięki swojemu dorobkowi może pochwalić się sporym majątkiem. Po ostatnich wydarzeniach zdecydowała, że już teraz podzieli go między najbliższe osoby, tak, aby w przypadku śmierci nie musieli walczyć w sądzie. Prawa do piosenek o wartości 850 milionów dolarów zostaną przekazane po równo każdemu z jej sześciorga dzieci. Zdjęcia Madonny znajdziesz w naszej galerii na górze strony.