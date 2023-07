Dariusz Pachut zdał test na idealnego chłopaka Dody. Pochwalił się tym w programie na żywo

Tegoroczny występ Dody w Opolu stanął pod znakiem zapytania. Kilka dni przed planowaną emisją, wokalistka udostępniła nagranie, na którym z płaczem zdradziła, że reżyser stacji kazał jej "wy****dalać". Przeprosiny mężczyzny na nic się zdały, bowiem szybko znaleziono za niego zastępstwo. Dla Rabczewskiej był to trudny czas, a jej ukochanego nie było przy niej. Dariusz Pachut wyleciał do Peru w ramach Projektu Korona Wodospadów. 5 czerwca relacjonował na Instagramie: "Dzisiaj podejmiemy próbę dotarcia na szczyt Yumbilla Falls 895 m oraz zjazdu z niego na linach. (...) Jeżeli dotrzemy i pogoda nam będzie sprzyjać, zajmie nam to około dwie, trzy doby. Ten czas będziemy zdani wyłącznie na siebie, bez kontaktu z cywilizacją". W miniony weekend Pachut pojawił się w "Pytaniu na śniadanie", by opowiedzieć o swoim sukcesie, ale Katarzynę Cichopek interesowała bardziej... Doda.

Doda musi być dumna. Pachut tańczył do jej utworów pod liściem bananowca

Pachut wiedział, że Doda bardzo przeżyła trudy, które spotkały ją przed występem w Opolu. Mimo że nie miał kontaktu ze światem zewnętrznym, znalazł sposób, by móc chociaż przez kilka minut obejrzeć show ukochanej. A to wszystko w deszczu, po liściem bananowca. Czyż to nie brzmi romantycznie?

Miała dużo przedsięwzięć w momencie, kiedy byliśmy w Peru. Też jej kibicowaliśmy. Złapaliśmy na chwilę zasięg i Opole oglądaliśmy pod liściem bananowca, w deszczu. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy troszkę - zdradził.

Doda z pewnością była zachwycona tą historią. Wszystko wskazuje na to, że para jest ze sobą bardzo szczęśliwa, a w mediach społecznościowych nie brak zmysłowych zdjęć. Wiele z nich znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jesteście fanami tej pary?