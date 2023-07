Magda Gessler gdy tylko pojawiła się w polskim show-biznesie, momentalnie podbiła serca fanów i zyskała spory rozgłos. Na planie "Kuchennych rewolucji" nie gryzła się w język, rzucała garnkami i ganiła aspirujących restauratorów za ich brak profesjonalizmu i determinacji. Widzowie pokochali również wygląd gwiazdy TVN-u. Kolorowe stroje i burza blond loków połączona z wyrazistym i charakterystycznym uśmiechem sprawiły, że królowa widelca i noża stała się prawdziwym kolorowym ptakiem polskiego show-biznesu. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak Magda wyglądałaby w innej odsłonie? My postanowiliśmy to dla was sprawdzić.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Gessler

Magda Gessler w kruczoczarnych włosach. Jak nie ona

Magda Gessler słynie z burzy blond loków. Sprawdziliśmy, jak wyglądałaby w kruczoczarnych włosach. Ostatecznie stwierdzamy, że blond to zdecydowanie jej kolor. Bo Magda Gessler jest jak promyk - musi świecić swoim blaskiem.

Magda Gessler metamorfoza plotek

Magda Gessler w krótkim bobie. Jak wójtowa z "Rancza"!

Magda Gessler jest osobą, która długie włosy nosiła od zawsze i na zawsze. Gdy zobaczyliśmy ją w krótkim bobie, od razu przyszła nam na myśl sławna aktorka - Violetta Arlak, która podobną fryzurę prezentowała jako wójtowa Halina Kozioł w serialu "Ranczo". Restauratorka zdecydowanie mogłaby być jej dublerką.

Magda Gessler metamorfoza plotek

Rzucanie talerzami przekuła w rodzaj sportu. Gessler dziś już tak nie szokuje

Magda Gessler w czarnym bobie. Jak gwiazda Złotej Ery Hollywood!

O tym, że Magda Gessler w krótkim bobie mogłaby być aktorką, już wiemy. I o ile średnio nam się podobała w ciemnych włosach, w czarnym bobie wygląda jak prawdziwa gwiazda Złotej Ery Hollywood. Taka fryzura wydobywa z niej to, co ma najpiękniejsze - szlachetne rysy i piękny uśmiech. Ale chyba nie ma to jak nasza długowłosa, blond Magda!

Magda Gessler metamorfoza plotek

Magda Gessler w przedłużonych włosach. Tak będzie wyglądać Doda za ponad 30 lat?

A może tak dla odmiany Magda Gessler w jeszcze dłuższych, blond włosach? Restauratorka wygląda jak z bajki Disneya. Albo jak Doda za parę lat - duże usta, zalotne spojrzenie i długie blond włosy. Wszystko się zgadza. Też tak uważacie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Magda Gessler metamorfoza plotek