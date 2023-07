Matka Beyonce przechodzi obecnie trudne chwile. Jak donosi TMZ, włamywacze wtargnęli na teren jej posesji w Los Angeles. Udało im się przedostać do rezydencji Tiny Knowles w czasie, gdy ta przebywała poza miastem i wynieść osobiste rzeczy. Co ciekawe, rodzicielka wokalistki kilka miesięcy temu kontaktowała się z policją. Wszystko przez tajemnicze dźwięki, które słyszała przed domem. Odkryto wówczas mężczyznę, który rzucał kamieniami w jej skrzynkę pocztową. Tym razem policja nie ma za wielu tropów.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozpad zespołu na scenie? Najsłynniejsze muzyczne konflikty [Popkultura]

Matka Beyonce okradziona. Tina Knowles straciła ogromne pieniądze

Tina Knowles jest matką Beyonce i jej siostry Solange. Oprócz tego jest również odnoszącą sukcesy bizneswoman. Pracuje jako projektantka i jest współzałożycielka marki House of Deréon. Knowles ma kilkanaście posesji. Na terenie jednej z nich, mieszczącej się w Los Angeles doszło do brawurowego włamania. Tina w tym czasie przebywała poza miastem. To znajomy, który pilnował jej posiadłość, poinformował ją, że została okradziona. Złodzieje mieli wynieść sejf z pieniędzmi i biżuterię, a straty oszacowano na ponad milion dolarów, czyli ponad cztery miliony złotych.

Na razie szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób intruzom udało się wejść na teren posesji i uciec z sejfem, pozostają niejasne. Lokalne organy ścigania prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Policja przegląda nagrania z miejskiego monitoringu i przesłuchuje sąsiadów, którzy mogą posiadać cenne informacje. Jak dotąd nie pojawiły się żadne istotne tropy w sprawie włamania.

Była gwiazdą programu o detektywach. Jak dziś wygląda Joanna Czechowska z "W11"?

Wiadomo, że kilka miesięcy wcześniej Tina kontaktowała się z policją. Matka Beyonce zgłaszała wówczas, że słyszy niepokojące dźwięki dochodzące z przodu jej domu. Jak się okazało, tajemniczy mężczyzna rzucał kamieniami w jej skrzynkę pocztową. Tina, która dzieli dom ze swoim mężem, Richardem Lawsonem, po kwietniowym incydencie postanowiła nie wnosić oskarżenia przeciwko wandalowi.

AP/Matt Sayles

Więcej zdjęć Tiny Knowles znajdziecie w naszej galerii na górze strony.