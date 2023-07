W ekipie "Pytania na śniadanie" w ostatnim czasie zaszły spore zmiany. Anna Popek dołączyła do formatu jako nowa prowadząca, dla której rozpoczęto poszukiwania programowego partnera. Jakiś czas później media obiegła informacja o tym, że po 13 latach z programem pożegnał się Łukasz Nowicki. Małgorzata Opczkowska z kolei podała, że na jakiś czas znika z "Pytanie na śniadanie" i wróci pod koniec lipca. Poniedziałkowe wydanie programu poprowadziła Ida Nowakowska, która po krótkiej przerwie powróciła na antenę razem z Małgorzatą Tomaszewską. Nie wszystkim jednak spodobał się ten duet.

Nowy duet w "Pytanie na śniadanie". Nie wszyscy widzowie zadowoleni. "Brak treści"

Produkcja "Pytanie na śniadanie" rozgląda się za nowymi twarzami wśród prowadzących i w międzyczasie testuje inne układy prezenterów. Niedawno po raz pierwszy na antenie można było oglądać duet składający się z Anny Popek i Małgorzaty Tomaszewskiej. Teraz tę drugą połączono w parę z Idą Nowakowską. Kobiece duety do tej pory były rzadkością w programie TVP.

Widzowie mają jednak mieszane uczucia, co do nowego duetu prowadzących. Widać to szczególnie w komentarzach. Pojawiły się zarzuty, że sposób prowadzenia śniadaniówki jest zbyt chaotyczny. "Proszę, pani Ido - mniej znaczy więcej", "Nie klepać, cały czas i byle co, brak treści!", "Lepiej, żeby pani została w cieniu i oddała pierwszy plan pani Małgosi" - pisali internauci, którzy uważają, że Nowakowska nie dopuszczała do głosu Tomaszewskiej.

Znaleźli się jednak i tacy, którym nowy duet prowadzących przypadł do gustu.

Dziękuję, że wreszcie zobaczę was w programie. Bardzo tęskniłam, bo jesteście wspaniałe i bardzo inteligentne.

Dwie ulubione prowadzące.

Czekałam, kiedy będzie zmiana prowadzących i się doczekałam, w końcu fajna para - czytamy w komentarzach na oficjalnym profilu śniadaniówki na Facebooku.

Oglądaliście poniedziałkowe wydanie "Pytania na śniadanie"? Ida Nowakowska i Małgorzata Tomaszewska tworzą zgrany duet prowadzących? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.