W maju tego roku Jonah Hill, aktor znany z takich produkcji jak "Wilk z Wall Street", "Wpadka" czy "Moneyball", został ojcem. Artyście nie dane jest jednak cieszyć się z nowej, życiowej roli w spokoju. O Hillu zrobiło się bardzo głośno za sprawą wypowiedzi jego byłej dziewczyny. Sarah Brady ujawniła, jakim partnerem wedlug niej był hollywoodzki aktor. Słowa surferki wywołały burzę.

Była dziewczyna Jonaha Hilla wspomina związek z aktorem. "Wyraźnie postawiłem granice"

Sarah Brady była związana z aktorem przez kilka lat. Ogromną pasją byłej dziewczyny Hilla jest surfowanie. Niestety, nominowany do Oscara aktor miał narzucać swojej ukochanej absurdalne zasady, do których sportowczyni musiała się stosować. Brady twierdzi, że partner zmusił ją, by usunęła z mediów społecznościowych wszystkie zdjęcia, do których pozowała, surfując w skąpych strojach. Artyście miało nie podobać się również to, że Sarah spełnia się jako modelka i surfuje w towarzystwie innych mężczyzn. Jedna z wiadomości od Jonaha brzmiała następująco:

Dobrze zaczynasz, ale nie jestem od tego, by pokazywać ci, co jest dobre, a co złe. Wyraźnie postawiłem granice. Ty nie jesteś w stanie odpuścić i dałaś mi to odczuć. Jeśli chcesz tak postępować, to nie jestem dla ciebie odpowiednim partnerem.

Sarah Brady długo nie mogła otrząsnąć się po związku z Jonahem Hillem

Ostatecznie związek Sarah i Jonaha rozpadł się. Surferka długo dochodziła do siebie. Relacja z aktorem źle wpłynęła na jej poczucie własnej wartości. Zbawienna okazała się pomoc specjalistów i rodziny. "Dochodziłam do siebie przez rok. Dzięki pomocy bliskich i lekarzy żyję dziś bez poczucia winy, wstydu i krytykowania samej siebie. I jestem pewna, że przede mną jeszcze długa droga do pełnego uzdrowienia" - wspomina Brady. Zdjęcia aktora znajdziecie w galerii na górze strony.