Irena Kamińska-Radomska zasłynęła dzięki udziałowi w programie TVN "Projekt Lady". Przez wiele edycji przeprowadzała nastolatki przez proces zostania damą jako ekspertka od etykiety. Wkrótce zaczęła dawać rady także poza produkcją, ucząc zasad dobrego wychowania w internecie. Teraz nagraniami przedstawiającymi scenki, jak się zachować w różnych sytuacjach, dzieli się w mediach społecznościowych. Niektóre z nich są naprawdę zaskakujące. Ostatnio mentorka uczyła ludzi, jak z gracją zjeść banana. Okazało się, że według Kamińskiej-Radomskiej bez sztućców się nie obejdzie. Cóż jeszcze możemy robić nie tak? Całkiem sporo. Z najnowszego materiału możecie dowiedzieć się, co nie przystoi podczas spotkania w biurze.

Irena Kamińska-Radomska uczy, jak prawidłowo zachować się w biurze. Przedstawiła sposób zamykania drzwi

Ekspertka od etykiety pokazała na nagraniu, co należy zrobić przy wejściu do czyjegoś biura. "Nawet takie drobiazgi mają wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani. W dobie dużej konkurencji warto wykorzystać wszelką wiedzę, żeby nikt nas nie przekreślił "na wejściu" - napisała pod materiałem. Dała też instrukcję, jak zamykać drzwi.

Kiedy wchodzę do czyjegoś biura, od razu mówię "dzień dobry". I dopiero po podejściu do gospodarza mogę przywitać się przez uścisk dłoni. Natomiast nie powinnam odwracać się, żeby zamknąć drzwi. Można to zrobić w ten sposób - powiedziała na nagraniu, prezentując nienaganne pchnięcie drzwi ręką.

Irena Kamińska-Radomska o zachowaniu w tramwaju i przez telefon

Ekspertka co jakiś czas udowadnia, że sytuacji, w których ludzie źle się zachowują - jest na pęczki. Ostatnio radziła, by nie odwracać się w tramwaju z plecakiem na plecach. Po wejściu należy go ściągnąć, by nikogo nie szturchnąć. A co, jeśli jecie obiad, a zadzwoni telefon? Mentorka radzi, by pod żadnym pozorem nie przeżuwać jedzenia podczas rozmowy. Jeśli jeszcze wam mało, to gwiazda "Projektu Lady" stworzyła też poradnik, gdzie mowa m.in. o tym, że dama nie powinna jeść lodów na patyku. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. A zdjęcia Ireny Kamińskiej-Radomskiej znajdziecie w galerii na górze strony.